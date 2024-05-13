ЗСУ чинять запеклий спротив армії РФ

За інформацією Генштабу на Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25.

Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників, — зазначає Генштаб. Поширити

Зазначимо, що днями на Авдіївському напрямку зенітники 110-ї окремої механізованої бригади також збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.

Оперативна інформація щодо ситуації на напрямках

На Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12.

Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки, — повідомили у Генштабі. Поширити

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку — до 14, на Краматорському напрямку — до 31, на Покровському напрямку — до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами.

ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52

Військові 47 окремої механізованої бригади 13 травня приземлили російський вертоліт Ка-52, відомий також як "Алігатор". Ворожий Ка-52 було знищено на Сході нашої держави, де наразі тривають активні штурми позицій ЗСУ окупантами.

Цей вертоліт є одним із найдорожчих в арсеналі окупантів.

Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого — 16 мільйонів доларів США, — написали військові. Поширити

У 47 ОМБр подякували бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу по ворожому вертольоту. Військові зазначили, що працюють далі, щоб перемогти ворога на фронті.