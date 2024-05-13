Сили оборони України збили ворожий штурмовик Су-25 на Донеччині.
ЗСУ чинять запеклий спротив армії РФ
За інформацією Генштабу на Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25.
Зазначимо, що днями на Авдіївському напрямку зенітники 110-ї окремої механізованої бригади також збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.
Оперативна інформація щодо ситуації на напрямках
На Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12.
На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку — до 14, на Краматорському напрямку — до 31, на Покровському напрямку — до 31.
На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами.
ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52
Військові 47 окремої механізованої бригади 13 травня приземлили російський вертоліт Ка-52, відомий також як "Алігатор". Ворожий Ка-52 було знищено на Сході нашої держави, де наразі тривають активні штурми позицій ЗСУ окупантами.
Цей вертоліт є одним із найдорожчих в арсеналі окупантів.
У 47 ОМБр подякували бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу по ворожому вертольоту. Військові зазначили, що працюють далі, щоб перемогти ворога на фронті.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-