Сили ППО збили пʼять розвідувальних дронів РФ на півдні України
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили пʼять розвідувальних дронів РФ на півдні України

Повітряні Сили ЗСУ
дрон

11 травня підрозділами протиповітряної оборони півдня України було знищено 5 російських розвідувальних БпЛА.

Що відомо про знищені цілі РФ

Як зазначається, протягом минулої доби підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено п'ять російських розвідувальних дронів.

У Херсонській області українські захисники "приземлили" чотири безпілотники ZALA та "Орлан-10" у Миколаївській області.

Лівобережна частина Херсонської області окупована російськими загарбниками з 2022 року. Правобережна частина регіону, як і Херсон, була звільнена під час наступу ЗСУ восени 2022 року.

Зараз окупанти щоденно обстрілюють прифронтові регіони. Херсон також щодня перебуває під обстрілами ворога.

Масовані атаки РФ на Україну

8 травня росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях — Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

В “Укренерго” уточнили, що пошкоджень зазнали обʼєкти генерації й обладнання на одному з обʼєктів “Укренерго” в центральному регіоні.

Через дефіцит в енергосистемі після ракетно-дронової атаки росіян для промисловості та бізнесу по всій Україні ввечері 8 травня обмежували електропостачання.

Сили ППО знищили 39 з 55 запущених ракет та 20 з 21 безпілотника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи може російський "Панцир-С1" збивати українські дрони — думка експерта
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО успішно відбили нічну атаку дронів РФ
Микола Олещук
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ збили два російські дрони-розвідники та ударний "Ланцет" на Херсонщині
Повітряне командування "Південь"
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?