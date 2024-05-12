Сили ППО збили пʼять розвідувальних дронів РФ на півдні України

11 травня підрозділами протиповітряної оборони півдня України було знищено 5 російських розвідувальних БпЛА.
Що відомо про знищені цілі РФ
Як зазначається, протягом минулої доби підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено п'ять російських розвідувальних дронів.
У Херсонській області українські захисники "приземлили" чотири безпілотники ZALA та "Орлан-10" у Миколаївській області.
Лівобережна частина Херсонської області окупована російськими загарбниками з 2022 року. Правобережна частина регіону, як і Херсон, була звільнена під час наступу ЗСУ восени 2022 року.
Зараз окупанти щоденно обстрілюють прифронтові регіони. Херсон також щодня перебуває під обстрілами ворога.
Масовані атаки РФ на Україну
8 травня росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".
Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях — Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.
В “Укренерго” уточнили, що пошкоджень зазнали обʼєкти генерації й обладнання на одному з обʼєктів “Укренерго” в центральному регіоні.
Через дефіцит в енергосистемі після ракетно-дронової атаки росіян для промисловості та бізнесу по всій Україні ввечері 8 травня обмежували електропостачання.
Сили ППО знищили 39 з 55 запущених ракет та 20 з 21 безпілотника.
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