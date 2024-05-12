Сили ППО збили пʼять розвідувальних дронів РФ на півдні України

Що відомо про знищені цілі РФ

Як зазначається, протягом минулої доби підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено п'ять російських розвідувальних дронів.

У Херсонській області українські захисники "приземлили" чотири безпілотники ZALA та "Орлан-10" у Миколаївській області.

Лівобережна частина Херсонської області окупована російськими загарбниками з 2022 року. Правобережна частина регіону, як і Херсон, була звільнена під час наступу ЗСУ восени 2022 року.

Зараз окупанти щоденно обстрілюють прифронтові регіони. Херсон також щодня перебуває під обстрілами ворога.

Масовані атаки РФ на Україну

8 травня росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях — Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

В “Укренерго” уточнили, що пошкоджень зазнали обʼєкти генерації й обладнання на одному з обʼєктів “Укренерго” в центральному регіоні.

Через дефіцит в енергосистемі після ракетно-дронової атаки росіян для промисловості та бізнесу по всій Україні ввечері 8 травня обмежували електропостачання.