Чи може російський "Панцир-С1" збивати українські дрони — думка експерта

Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С1" не здатний працювати по нашим дронам, оскільки він їх не "бачить".
Чи може російський "Панцир-С1" збивати українські дрони
Про це заявив експерт з питань авіації Костянтин Криволап, коментуючи удари по нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії.
Він також пояснив концепцію російської ППО та які цілі вона може уражати.
Крім того, експерт зазначив, що удари по ворожих НПЗ впливають на відношення західних партнерів.
У Росії спалахнула нафтобаза після атаки дронів 9 травня
Російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.
Місцева влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, офіційно підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.
Згодом стало відомо, що в Юровкі Краснодарського краю горіла не одна нафтобаза, а дві.
Вони знаходяться приблизно в 2 км одна від одної. Один БПЛА атакував нафтобазу ООО «Лукойл», в результаті один резервуар був пошкоджений, але пожежа не сталась.
Ще 7 БПЛА атакували нафтобазу ООО «Темп» — там зберігають мазут. 3 цистерни згоріло внаслідок атаки.
Також 9 травня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Салават (Башкирія) — це понад 1 300 кілометрів від лінії фронту.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-