Чи може російський "Панцир-С1" збивати українські дрони — думка експерта

Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С1" не здатний працювати по нашим дронам, оскільки він їх не "бачить".

Чи може російський "Панцир-С1" збивати українські дрони

Про це заявив експерт з питань авіації Костянтин Криволап, коментуючи удари по нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії.

Ураження НПЗ та нафтобаз — це абсолютно правильний та вірний шлях, яким будемо йти. Росія захистити всі ці системи не зможе — у них немає засобів, щоб нормально боротися з дронами, — заявив експерт. Поширити

Він також пояснив концепцію російської ППО та які цілі вона може уражати.

Зробили систему С-300/С-400, яка середньої та великої дальності. Вона буде нібито розбиратися з крилатими та балістичними ракетами. А комплекс "Панцир" — з БПЛА та невисотними цілями. У "Панцирі" є і маленькі ракети, і артилерійське озброєння. Але виявилось, що по невеликих "розвідниках" або по БПЛА, які перевозять 50 кг вибухівки в необхідну точку простору, "Панцир" не здатен працювати, він їх не "бачить". І зрозуміло, що С-300 і С-400 теж не бачать. Тому у росіян зараз взагалі немає чим (збивати дрони — УНІАН). Вони почали використовувати засоби РЕБ, але ми навчилися їх долати, — пояснив Криволап. Поширити

Крім того, експерт зазначив, що удари по ворожих НПЗ впливають на відношення західних партнерів.

Виявилося, що удари по НПЗ б'ють не тільки по Путіну, по російські економіці, по постачанню палива. Це дуже суттєво впливає на відношення наших партнерів до питань постачання нам озброєння, на вирішення питання: чи можна нам бити по території Росії. Це має дуже серйозний вплив, — додав він. Поширити

У Росії спалахнула нафтобаза після атаки дронів 9 травня

Російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.

Місцева влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, офіційно підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

Згодом стало відомо, що в Юровкі Краснодарського краю горіла не одна нафтобаза, а дві.

Вони знаходяться приблизно в 2 км одна від одної. Один БПЛА атакував нафтобазу ООО «Лукойл», в результаті один резервуар був пошкоджений, але пожежа не сталась.

Ще 7 БПЛА атакували нафтобазу ООО «Темп» — там зберігають мазут. 3 цистерни згоріло внаслідок атаки.

Також 9 травня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Салават (Башкирія) — це понад 1 300 кілометрів від лінії фронту.