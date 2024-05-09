У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів — відео
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Події
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У Росії палає ще одна нафтобаза після атаки дронів — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Влада РФ стверджує, що уночі 9 травня нібито українські безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Ба більше, на Бєлгородщині також гриміли вибухи, після яких спалахнули пожежі.

Бавовна в Росії 9 травня. У Краснодарському краї палає нафтобаза

Російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.

Згодом місцева влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, офіційно підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа — пошкоджено кілька резервуарів, — йдеться в повідомленні оперативного штабу.

Окрім того, наголошується, що до гасіння масштабної пожежі уже залучені 62 людини і 20 одиниць техніки.

У Бєлгородській області РФ також було гучно

Згодом російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежі в російському Бєлгороді, а також опублікували фото наслідків атаки.

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков стверджує, що місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали повітряної атаки з боку ЗСУ.

За його словами, зафіксовані прямі влучення в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі.

На місцях працюють оперативні служби, фахівці будівельних організацій, управ та керуючих компаній. У Бєлгородському районі у селищі Дубове пошкоджено покрівлі у 4 приватних житлових домоволодіннях. Також пошкоджено 3 автомобілі. Інформація про наслідки повітряної атаки уточнюється, — йдеться в повідомленні Гладкова.

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