Влада РФ стверджує, що уночі 9 травня нібито українські безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Ба більше, на Бєлгородщині також гриміли вибухи, після яких спалахнули пожежі.
Бавовна в Росії 9 травня. У Краснодарському краї палає нафтобаза
Російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.
Згодом місцева влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, офіційно підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.
Окрім того, наголошується, що до гасіння масштабної пожежі уже залучені 62 людини і 20 одиниць техніки.
У Бєлгородській області РФ також було гучно
Згодом російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежі в російському Бєлгороді, а також опублікували фото наслідків атаки.
Губернатор регіону В’ячеслав Гладков стверджує, що місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали повітряної атаки з боку ЗСУ.
За його словами, зафіксовані прямі влучення в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі.
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