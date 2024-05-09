Власти РФ утверждают, что ночью 9 мая якобы украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Более того, на Белгородщине также гремели взрывы, после которых вспыхнули пожары.

Бавовна в России 9 мая. В Краснодарском крае горит нефтебаза

Российские телеграмм-каналы начали активно распространять информацию о том, что ночью ВСУ предприняли попытку атаки на нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА.

Впоследствии местные власти, в частности оперштаб Краснодарского края, официально подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.

Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров, — сказано в сообщении оперативного штаба. Поделиться

Кроме того, указано, что к тушению масштабного пожара уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники.

В Белгородской области РФ также было громко

Впоследствии российские телеграмма-каналы сообщили о взрывах и пожарах в российском Белгороде, а также опубликовали фото последствий атаки.

Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ.

По его словам, зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.