Власти РФ утверждают, что ночью 9 мая якобы украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Более того, на Белгородщине также гремели взрывы, после которых вспыхнули пожары.
Бавовна в России 9 мая. В Краснодарском крае горит нефтебаза
Российские телеграмм-каналы начали активно распространять информацию о том, что ночью ВСУ предприняли попытку атаки на нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА.
Впоследствии местные власти, в частности оперштаб Краснодарского края, официально подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.
Кроме того, указано, что к тушению масштабного пожара уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники.
В Белгородской области РФ также было громко
Впоследствии российские телеграмма-каналы сообщили о взрывах и пожарах в российском Белгороде, а также опубликовали фото последствий атаки.
Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ.
По его словам, зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.
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