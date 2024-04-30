Атака на Крым. Под ударом оказались российские оккупанты — видео

В Джанкое в результате ракетной атаки со стороны Украины получили ранения по меньшей мере 5 российских окупантов.

Украина снова ударила по вражеским объектам в Крыму

Как сообщают инсайдеры телеграмм-канала ASTRA, в Джанкое 5 военнослужащих ВС РФ ранены после ракетной атаки на военный аэродром, которая произошла ночью 30 апреля.

Сегодня ночью, 30 апреля, баллистические ракеты (предположительно, MGM-140 ATACMS) вновь атаковали военный аэродром «Джанкой» — место дислокации вертолётного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщают источники ASTRA в МЧС аннексированного региона., — сообщают источники ASTRA в МЧС аннексированного региона. Поделиться

Сейчас известно о ранении 5 российских оккупантов, однако количество пострадавших может быть больше.

Еще ночью жители Крыма сообщали о пожаре на военном аэродроме в Джанкое.

В своих соцсетях они писали о том, что слышали множество мощных взрывов.

«Власть» аннексированного региона сначала никак не комментировала происходящее, а впоследствии начали утверждать, что якобы смогла отразить новую атаку Украины.

Стоит отметить, что аэродром уже атаковали ракеты — это произошло 17 апреля.

Сколько объектов РФ в оккупированном Крыму должны уничтожить ВСУ

Согласно данным военного эксперта портала Defense Express Валерия Рябых, на территории оккупированного Россией Крыма остаются около 200 стратегических объектов преступной армии РФ, которые должны быть уничтожены украинскими военными.

Что также важно понимать, оккупированный полуостров прикрывают сейчас несколько мощных узлов ПВО.