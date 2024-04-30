Атака на Крим. Під ударом опинилися російські окупанти — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Атака на Крим. Під ударом опинилися російські окупанти — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

У Джанкої в результаті ракетної атаки з боку України отримали поранення щонайменше 5 російських окупантів.

Україна знову вдарила по ворожих об’єктах у Криму

Як повідомляють інсайдери телеграм-каналу ASTRA, у Джанкої 5 військовослужбовців ВС РФ поранені після ракетної атаки на військовий аеродром, яка відбулася вночі 30 квітня.

Сьогодні вночі, 30 квітня, балістичні ракети (за попередніми даними, MGM-140 ATACMS) знову атакували військовий аеродром «Джанкой» — місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВВС і ППО Південного військового округу, — повідомляють джерела ASTRA в МНС анексованого регіону.

Наразі відомо про поранення 5 російських окупантів, однак кількість постраждалих може бути більшою.

Ще вночі мешканці Криму повідомляли про пожежу на військовому аеродромі в Джанкої.

У своїх соцмережах вони писали про те, що чули багато потужних вибухів.

«Влада» анексованого регіону спочатку жодним чином не коментувала те, що відбувається, а згодом почали стверджувати, що нібито змогла відбити нову атаку України.

Варто зазначити, що аеродром вже атакували ракети — це сталося 17 квітня.

Скільки об'єктів РФ в окупованому Криму мають знищити ЗСУ

Згідно з даними військового експерта порталу Defense Express Валерія Рябих, на території окупованого Росією Криму залишається близько 200 стратегічних об'єктів злочинної армії РФ, які мають бути знищені українськими військовими.

Що також важливо розуміти, окупований півострів наразі прикривають кілька потужних вузлів ППО.

Ще подібні вузли знаходяться в районі мису Тарханкут, які мають прикривати, скажімо, південно-західну частину півострова від ударів з материкової частини України. Звісно, прикрита потужним вузлом ППО військово-морська база в Севастополі. І крім того, центральна частина прикривається також задля забезпечення діяльності ремонтних підрозділів і баз зберігання на території Криму, — додає аналітик.

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