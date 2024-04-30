День прикордонника України. Зеленський та Сирський виступили з потужним зверненням

30 квітня українські прикордонники відзначають своє професійне свято. З цього приводу їх вирішили привітати глава держави Володимир Зеленський та головнокомандувачі ЗСУ Олександр Сирський.

Зеленський нагадав про внесок ДПСУ у боротьбу за незалежність України

Президент звертає увагу на те, що наші воїни-прикордонники не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма Силами оборони та безпеки України боронять нашу державу і людей на різних напрямках фронту.

На переконання Володимира Зеленського, обов'язково настане час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону.

Робимо все, щоб цей час наблизити. Дякуємо кожному й кожній, усьому складу Державної прикордонної служби за захист, самовідданість, за гідну службу! З професійним днем — Днем прикордонника України! Володимир Зеленський Президент України

Сирський привітав прикордонників та нагадав історію їхнього професійного свята

Як зазначає головнокомандувач ЗСУ, 30 квітня — дуже символічний день в історії українських прикордонників.

Як відомо, він присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли донецька група Армії Української Народної Республіки під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши від російської окупації Барвінкове, Слов’янськ, Бахмут, Костянтинівку, Микитівку, Колпаків та велику частину українського Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Росією.

Олександр Сирський наголошує, що українські прикордонники повинні знову повернуться на сучасні міжнародно визнані кордони України.

У пам’яті українського народу назавжди залишиться подвиг українських захисників з Луганського прикордонного загону, які не зрадили присязі і у 2014 році героїчно чинили спротив російській агресії. Так само ми пам’ятаємо мужність прикордонників героїв оборони Маріуполя у 2022 році. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначає Олександр Сирський, нині військовослужбовці ДПСУ пліч-о-пліч з бійцями ЗСУ знищують сили ворога безпосередньо на фронті.