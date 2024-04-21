Прикордонники завдали нищівного удару по позиціям армії РФ під Куп'янськом — відео

Українські прикордонники з дрону атакували позиції окупантів на Куп'янському напрямку. Було поранено одразу п'ятьох російських військових.

Як прикордонники атакували росіян під Куп’янськом

Пʼять окупантів отримали суттєві поранення внаслідок злагодженої роботи аеророзвідки та мінометних розрахунків прикордонників бригади "Помста", — йдеться у повідомленні. Поширити

Це сталося на Куп’янськом напрямку.

Що відомо про стрімке зростання втрат армії РФ протягом останніх тижнів

За інформацією російської служби BBC, журналістам видання протягом двох останніх тижнів вдалось встановити особи ще 1 тис 555 загиблих в Україні російських окупантів.

У матеріалі такі втрати російських окупантів пояснюються боями за Авдіївку та численними атаками у Донецькій та Луганській областях.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося встановити імена 46 тис 678 солдатів країни-агресора, яких вбили українські захисники. Це лише ті втрати, які підтвердили за відкритими даними.