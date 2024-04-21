Прикордонники завдали нищівного удару по позиціям армії РФ під Куп'янськом — відео

Українські прикордонники з дрону атакували позиції окупантів на Куп'янському напрямку. Було поранено одразу п'ятьох російських військових.
Як прикордонники атакували росіян під Куп’янськом
Це сталося на Куп’янськом напрямку.
Що відомо про стрімке зростання втрат армії РФ протягом останніх тижнів
За інформацією російської служби BBC, журналістам видання протягом двох останніх тижнів вдалось встановити особи ще 1 тис 555 загиблих в Україні російських окупантів.
У матеріалі такі втрати російських окупантів пояснюються боями за Авдіївку та численними атаками у Донецькій та Луганській областях.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося встановити імена 46 тис 678 солдатів країни-агресора, яких вбили українські захисники. Це лише ті втрати, які підтвердили за відкритими даними.
Реальна кількість загиблих з російської сторони, за нашими спостереженнями, може бути вдвічі більшою. Такого висновку ми дійшли, систематично вивчаючи обстановку на цвинтарях у 70 населених пунктах по всій Росії, — йдеться у матеріалі видання.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-