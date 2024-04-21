Пограничники нанесли сокрушительный удар по позициям армии РФ под Купянском — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники нанесли сокрушительный удар по позициям армии РФ под Купянском — видео

ГПСУ
ВСУ
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Украинские пограничники из дрона атаковали позиции окупантов на Купянском направлении. Были ранены сразу пять российских военных.

Как пограничники атаковали россиян под Купянском

Пять оккупантов получили существенные ранения в результате слаженной работы аэроразведки и минометных расчетов пограничников бригады "Месть", — говорится в сообщении.

Это произошло на Купянском направлении.

Что известно о стремительном росте потерь армии РФ в течение последних недель

По информации российской службы BBC, журналистам издания в течение двух последних недель удалось установить личности еще 1 тыс. 555 погибших в Украине российских оккупантов.

В материале такие потери российских окупантов объясняются боями за Авдеевку и многочисленными атаками в Донецкой и Луганской областях.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось установить имена 46 тыс. 678 солдат страны-агрессора, убитых украинскими защитниками. Это только те потери, которые подтвердили по открытым данным.

Реальное количество погибших с российской стороны, по нашим наблюдениям, может быть вдвое больше. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России, говорится в материале издания.

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