Пограничники нанесли сокрушительный удар по позициям армии РФ под Купянском — видео

Украинские пограничники из дрона атаковали позиции окупантов на Купянском направлении. Были ранены сразу пять российских военных.

Как пограничники атаковали россиян под Купянском

Пять оккупантов получили существенные ранения в результате слаженной работы аэроразведки и минометных расчетов пограничников бригады "Месть", — говорится в сообщении. Поделиться

Это произошло на Купянском направлении.

Что известно о стремительном росте потерь армии РФ в течение последних недель

По информации российской службы BBC, журналистам издания в течение двух последних недель удалось установить личности еще 1 тыс. 555 погибших в Украине российских оккупантов.

В материале такие потери российских окупантов объясняются боями за Авдеевку и многочисленными атаками в Донецкой и Луганской областях.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось установить имена 46 тыс. 678 солдат страны-агрессора, убитых украинскими защитниками. Это только те потери, которые подтвердили по открытым данным.