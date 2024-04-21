Пограничники нанесли сокрушительный удар по позициям армии РФ под Купянском — видео

Украинские пограничники из дрона атаковали позиции окупантов на Купянском направлении. Были ранены сразу пять российских военных.
Как пограничники атаковали россиян под Купянском
Это произошло на Купянском направлении.
Что известно о стремительном росте потерь армии РФ в течение последних недель
По информации российской службы BBC, журналистам издания в течение двух последних недель удалось установить личности еще 1 тыс. 555 погибших в Украине российских оккупантов.
В материале такие потери российских окупантов объясняются боями за Авдеевку и многочисленными атаками в Донецкой и Луганской областях.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось установить имена 46 тыс. 678 солдат страны-агрессора, убитых украинскими защитниками. Это только те потери, которые подтвердили по открытым данным.
Реальное количество погибших с российской стороны, по нашим наблюдениям, может быть вдвое больше. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России, говорится в материале издания.
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