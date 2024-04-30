День пограничника Украины. Зеленский и Сырский выступили с мощным обращением

Зеленский напомнил о вкладе ГПСУ в борьбу за независимость Украины

Президент обращает внимание на то, что наши воины-пограничники не только защищают государственную границу, но и вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство и людей на разных направлениях фронта.

По убеждению Владимира Зеленского, обязательно придет время, когда украинские пограничники будут работать спокойно на всех участках нашей суверенной государственной границы.

Делаем все, чтобы это время приблизить. Спасибо каждому и каждой, всему составу Государственной пограничной службы за защиту, самоотверженность, за достойную службу! С профессиональным днем — Днем пограничника Украины! Владимир Зеленский Президент Украины

Сырский поздравил пограничников и напомнил историю их профессионального праздника

Как отмечает главнокомандующий ВСУ, 30 апреля очень символический день в истории украинских пограничников.

Как известно, он посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда донецкая группа Армии Украинской Народной Республики под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив от российской оккупации Барвенково, Славянск, Бахмут, Константиновку, Никитовку, Колпаков и большую часть украинского Донбасса. признана граница Украинской Народной Республики с Россией.

Александр Сырский отмечает, что украинские пограничники должны снова вернутся на современные международно признанные границы Украины.

В памяти украинского народа навсегда останется подвиг украинских защитников из Луганского пограничного отряда, которые сопротивлялись российской агрессии. Также мы помним мужество пограничников героев обороны Мариуполя в 2022 году. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как отмечает Александр Сырский, сейчас военнослужащие ГПСУ бок о бок с бойцами ВСУ уничтожают силы врага непосредственно на фронте.