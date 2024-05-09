Может ли российский "Панцирь-С1" сбивать украинские дроны — мнение эксперта

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1" не способен работать по нашим дронам, поскольку он их не "видит".

Может ли российский "Панцирь-С1" сбивать украинские дроны

Об этом заявил эксперт по авиации Константин Криволап, комментируя удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России.

Поражение НПЗ и нефтебаз — это абсолютно правильный и верный путь, по которому будем идти. Россия защитить все эти системы не сможет — у них нет средств, чтобы нормально бороться с дронами, — заявил эксперт. Поделиться

Он также объяснил концепцию российской ПВО и какие цели она может поражать.

Сделали систему С-300/С-400, которая была средней и большой дальности. Она будет вроде бы разбираться с крылатыми и баллистическими ракетами. А комплекс "Панцирь" — с БПЛА и невысотными целями. В "Панцире" есть и маленькие ракеты, и артиллерийское вооружение. Но оказалось, что по небольшим "разведчикам" или по БПЛА, перевозящим 50 кг взрывчатки в необходимую точку пространства, "Панцирь" не способен работать, он их не "видит". И понятно, что С-300 и С-400 тоже не видят. Поэтому у россиян сейчас вообще нечем (сбивать дроны — УНИАН). Они начали использовать средства РЭБ, но мы научились их преодолевать, — объяснил Криволап. Поделиться

Кроме того, эксперт отметил, что удары по вражеским НПЗ влияют на отношения западных партнеров.

Оказалось, что удары по НПЗ бьют не только по Путину, по российской экономике, по снабжению топливом. Это оказывает существенное влияние на отношение наших партнеров к вопросам поставки нам вооружения, на решение вопроса: можно ли нам бить по территории России. Это оказывает очень серьезное влияние, — добавил он. Поделиться

В России вспыхнула нефтебаза после атаки дронов 9 мая

Российские телеграмм-каналы начали активно распространять информацию о том, что ВСУ предприняли попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА.

Местные власти, в частности оперштаб Краснодарского края, официально подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.

Впоследствии стало известно, что в Юровке Краснодарского края горела не одна нефтебаза, а две.

Они находятся примерно в 2 км друг от друга. Один БПЛА атаковал нефтебазу ООО «ЛУКойл», в результате один резервуар был поврежден, но пожар не случился.

Еще 7 БПЛА атаковали нефтебазу ООО «Темп» — там хранят мазут. 3 цистерны сгорели в результате атаки.

Также 9 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Салават (Башкирия) — это более 1 300 километров от линии фронта.