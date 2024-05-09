Может ли российский "Панцирь-С1" сбивать украинские дроны — мнение эксперта

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1" не способен работать по нашим дронам, поскольку он их не "видит".
Может ли российский "Панцирь-С1" сбивать украинские дроны
Об этом заявил эксперт по авиации Константин Криволап, комментируя удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России.
Он также объяснил концепцию российской ПВО и какие цели она может поражать.
Кроме того, эксперт отметил, что удары по вражеским НПЗ влияют на отношения западных партнеров.
В России вспыхнула нефтебаза после атаки дронов 9 мая
Российские телеграмм-каналы начали активно распространять информацию о том, что ВСУ предприняли попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА.
Местные власти, в частности оперштаб Краснодарского края, официально подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.
Впоследствии стало известно, что в Юровке Краснодарского края горела не одна нефтебаза, а две.
Они находятся примерно в 2 км друг от друга. Один БПЛА атаковал нефтебазу ООО «ЛУКойл», в результате один резервуар был поврежден, но пожар не случился.
Еще 7 БПЛА атаковали нефтебазу ООО «Темп» — там хранят мазут. 3 цистерны сгорели в результате атаки.
Также 9 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Салават (Башкирия) — это более 1 300 километров от линии фронта.
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