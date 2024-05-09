Дроны атаковали НПЗ в российской Башкирии — видео

Россияне жалуются на новую атаку дронов 9 мая на один из нефтеперерабатывающих заводов. Он находится в Башкортостане.

Что известно об атаке дронов по НПЗ в Башкортостане

Как сообщают росСМИ, 9 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Салават (Башкирия) — это более 1 300 километров от линии фронта.

На территории завода начался пожар. При этом вроде бы пострадавших нет.

Сначала был характерен звук, после раздался взрыв. Предварительно повреждена одна из установок на территории предприятия.

При этом местные власти уже успели отчитаться, что, несмотря на ЧП, предприятие якобы продолжает работать в штатном режиме.

Отметим, что завод принадлежит "Газпрому".

В России вспыхнула нефтебаза после атаки дронов 9 мая

Российские телеграмм-каналы начали активно распространять информацию о том, что ВСУ предприняли попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА.

Местные власти, в частности оперштаб Краснодарского края, официально подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.

Впоследствии стало известно, что в Юровке Краснодарского края горела не одна нефтебаза, а две.

Они находятся примерно в 2 км друг от друга. Один БПЛА атаковал нефтебазу ООО «ЛУКойл», в результате один резервуар был поврежден, но пожар не случился.

Еще 7 БПЛА атаковали нефтебазу ООО «Темп» — там хранят мазут. 3 цистерны сгорели в результате атаки.

Кроме того, отмечается, что к тушению масштабного пожара уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники.