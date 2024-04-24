Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ — источник
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Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ — источник

пожар
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Источник:  Украинская правда

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.

Что известно о последствиях атаки дронов по нефтебазам в Смоленской области РФ

Как отмечают источники, этой ночью были атакованы две базы "Роснефти" по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов. Они расположены в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области.

По данным источников, "бавовну" устроили дроны СБУ.

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, обеспечивающую топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями, — отметил источник.

Что этому предшествовало

24 апреля россияне пожаловались на атаку на объекты в Смоленской и Липецкой областях. Российские чиновники заявили о пожарах на топливно-энергетических объектах.

Местные паблики сообщают , что дронами был атакован Липецкий тракторный завод (ЛТЗ).

Как впоследствии стало известно, в результате атаки два кислородных блока остановлены на Новолипецком металлургическом комбинате. Разрушено здание кислородной станции

2 беспилотника врезались в здание кислородной станции НЛМК, здание частично разрушено, остановлено 2 кислородных блока комбината. О пострадавших неизвестно.

Главная задача кислородных станций на металлургических производствах — обеспечение производства необходимым количеством сжатого воздуха.

"ЛТЗ" с 2004 года входит в машиностроительный концерн "Тракторные заводы" и производит, среди прочего, шасси для военной техники.

Также губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что произошел пожар на двух объектах в двух районах области. Жители Смоленской области в соцсетях жаловались на взрывы пожара на нефтебазах.

Масштабный пожар на одной из нефтебаз подтвердили спутниковые изображения.

При этом Министерство обороны России заверило, что "отбило" атаку и якобы сбило восемь дронов в Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.

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