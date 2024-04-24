Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ — джерело

Безпілотники Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива.

Що відомо про наслідки атаки дронів по нафтобазам у Смоленській області РФ

Як зазначають джерела, цієї ночі були атаковані дві бази "Роснєфті" зі зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів.

Вони розташовані у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області.

За даними джерел, "бавовну" влаштували дрони СБУ.

На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями, — зазначило джерело. Поширити

Що цьому передувало

24 квітня росіяни поскаржилися на атаку на об'єкти у Смоленській та Липецькій областях. Російські чиновники заявили про пожежі на паливно-енергетичних об'єктах.

Місцеві пабліки повідомляють, що дронами було атаковано Липецький тракторний завод (ЛТЗ).

Як згодом стало відомо, внаслідок атаки два кисневі блоки зупинено на Новолипецькому металургійному комбінаті. Зруйновано будівлю кисневої станції

2 безпілотники врізалися в будівлю кисневої станції НЛМК, будівлю частково зруйновано, зупинено 2 кисневі блоки комбінату. Про постраждалих невідомо.

Головне завдання кисневих станцій на металургійних виробництвах — забезпечення виробництва необхідною кількістю стисненого повітря.

"ЛТЗ" із 2004 року входить до машинобудівного концерну "Тракторні заводи" і виробляє, серед іншого, шасі для військової техніки.

Також губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що сталася пожежа на двох об'єктах у двох районах області. Жителі Смоленської області у соцмережах скаржилися на вибухи на пожежу на нафтобазах.

Масштабну пожежу на одній з нафтобаз підтвердили супутникові зображення.

При цьому Міністерство оборони Росії запевнило, що "відбило" атаку і нібито збило вісім дронів у Курській, Бєлгородській, Воронезькій та Смоленській областях.