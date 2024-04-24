Дрони атакували енергообєкти у Липецькій та Смоленській областях РФ — відео

Уночі дві області РФ атакували безпілотники. На території міста Липецьк упав дрон, а в Смоленській області горить нафтобаза.

Що відомо про “бавовну” на території РФ

Як зазначають росЗМІ, під час атаки сталося падіння БПЛА в промисловій зоні міста Липецька. Жертв немає. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

Місцеві пабліки повідомляють, що дронами було атаковано Липецький тракторний завод (ЛТЗ). Ступінь пошкоджень підприємства наразі невідомий.

"ЛТЗ" із 2004 року входить до машинобудівного концерну "Тракторні заводи" і виробляє, серед іншого, шасі для військової техніки.

Тим часом у Смоленській області загорілася нафтобаза. Після атаки безпілотників сталося загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах області.

Цілком ймовірно, внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського і Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці, — написав губернатор області Василь Анохін. Поширити

Окрім цього росЗМІ повідомляють про пожежу у Воронезькій області після атаки БПЛА

Судячи з кадрів, атаковано НПЗ чи нафтосховище.

Тим часом за даними Міноборони РФ, 24 квітня черговими засобами ППО було знищено і перехоплено вісім українських БПЛА, з яких:

три — над територією Курської області;

два — над територією Бєлгородської області;

два — над територією Воронезької області;

один — над територією Смоленської області.

Що відомо про атаки дронів в Росії

На території РФ суттєво почастішали випадки різноманітних пожеж та вибухів, які часто пояснюють атаками безпілотників.

Так, у ніч на 23 квітня влада Бєлгородської області заявляла про атаку ударних дронів по місту і району.