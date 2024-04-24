Дроны атаковали энергообъекты в Липецкой и Смоленской областях РФ — видео

Ночью две области атаковали беспилотники. На территории города Липецка упал дрон, а в Смоленской области горит нефтебаза.
Что известно о "бавовне" на территории РФ
Как отмечают росСМИ, во время атаки произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Местные паблики сообщают , что дронами был атакован Липецкий тракторный завод (ЛТЗ). Степень повреждений предприятия пока неизвестна.
"ЛТЗ" с 2004 года входит в машиностроительный концерн "Тракторные заводы" и производит, среди прочего, шасси для военной техники.
Тем временем в Смоленской области загорелась нефтебаза. После атаки беспилотников произошло возгорание на топливно-энергетических объектах в двух районах области.
Кроме этого, РосСМИ сообщают о пожаре в Воронежской области после атаки БПЛА.
Судя по кадрам, атаковано НПЗ или нефтехранилище.
Между тем, по данным Минобороны РФ, 24 апреля дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА, из которых:
три — над территорией Курской области;
два — над территорией Белгородской области;
два — над территорией Воронежской области;
один — над территорией Смоленской области.
Что известно об атаках дронов в России
На территории РФ существенно участились случаи пожаров и взрывов, которые часто объясняют атаками беспилотников.
Так, в ночь на 23 апреля власти Белгородской области заявляли об атаке ударных дронов по городу и району.
Также в ночь на 20 апреля, беспилотники атаковали сразу восемь областей России. В результате работы ПВО вспыхнули пожары и был поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры.
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