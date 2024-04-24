Дроны атаковали энергообъекты в Липецкой и Смоленской областях РФ — видео

Ночью две области атаковали беспилотники. На территории города Липецка упал дрон, а в Смоленской области горит нефтебаза.

Что известно о "бавовне" на территории РФ

Как отмечают росСМИ, во время атаки произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Местные паблики сообщают , что дронами был атакован Липецкий тракторный завод (ЛТЗ). Степень повреждений предприятия пока неизвестна.

"ЛТЗ" с 2004 года входит в машиностроительный концерн "Тракторные заводы" и производит, среди прочего, шасси для военной техники.

Тем временем в Смоленской области загорелась нефтебаза. После атаки беспилотников произошло возгорание на топливно-энергетических объектах в двух районах области.

По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике, — написал губернатор области Василий Анохин. Поделиться

Кроме этого, РосСМИ сообщают о пожаре в Воронежской области после атаки БПЛА.

Судя по кадрам, атаковано НПЗ или нефтехранилище.

Между тем, по данным Минобороны РФ, 24 апреля дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА, из которых:

три — над территорией Курской области;

два — над территорией Белгородской области;

два — над территорией Воронежской области;

один — над территорией Смоленской области.

Что известно об атаках дронов в России

На территории РФ существенно участились случаи пожаров и взрывов, которые часто объясняют атаками беспилотников.

Так, в ночь на 23 апреля власти Белгородской области заявляли об атаке ударных дронов по городу и району.