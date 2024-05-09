Дрони атакували НПЗ у російській Башкирії — відео

Росіяни скаржаться на нову атаку дронів 9 травня на один із нафтопереробних заводів. Він знаходиться в Башкортостані.

Що відомо про атаку дронів по НПЗ у Башкортостані

Як повідомляють росЗМІ, 9 травня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Салават (Башкирія) — це понад 1 300 кілометрів від лінії фронту.

На території заводу почалася пожежа. При цьому начебто постраждалих немає.

Спочатку був характерний звук, після пролунав вибух. Попередньо пошкоджено одну з установок на території підприємства.

При цьому місцева влада вже встигла відзвітувати, що незважаючи на НП, підприємство нібито продовжує працювати в штатному режимі.

Зазначимо, що завод належить "Газпрому".

У Росії спалахнула нафтобаза після атаки дронів 9 травня

Російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.

Місцева влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, офіційно підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

Згодом стало відомо, що в Юровкі Краснодарського краю горіла не одна нафтобаза, а дві.

Вони знаходяться приблизно в 2 км одна від одної. Один БПЛА атакував нафтобазу ООО «Лукойл», в результаті один резервуар був пошкоджений, але пожежа не сталась.

Ще 7 БПЛА атакували нафтобазу ООО «Темп» — там зберігають мазут. 3 цистерни згоріло внаслідок атаки.

Окрім того, наголошується, що до гасіння масштабної пожежі уже залучені 62 людини і 20 одиниць техніки.