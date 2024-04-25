У російському Омську палають ємності з нафтопродуктами — відео

В російському місті Омськ на підприємстві на Красноярському тракті спалахнули три ємності з нафтопродуктами об'ємом по 50 кубометрів кожна.
Що відомо про пожежу в Омську
У російському місті Омськ зранку 25 квітня спалахнули ємності з нафтопродуктами.
Сигнал про пожежу надійшов до МНС об 11:50 за місцевим часом (8:50 за Києвом). Вогонь гасять 58 рятувальників та 15 одиниць техніки, а також два пожежні потяги.
Тим часом у соцмережах з’явилося відео пожежі. На роликах видно, як над містом піднімається густий чорний дим.
За останніми даними, вогонь охопив площу 1000 кв метрів.
Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ
Безпілотники Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива.
Як зазначають джерела, цієї ночі були атаковані дві бази "Роснєфті" зі зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів.
Вони розташовані у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області.
За даними джерел, "бавовну" влаштували дрони СБУ.
На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.
СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями, — зазначило джерело.
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