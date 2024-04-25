У російському Омську палають ємності з нафтопродуктами — відео

В російському місті Омськ на підприємстві на Красноярському тракті спалахнули три ємності з нафтопродуктами об'ємом по 50 кубометрів кожна.

Що відомо про пожежу в Омську

У російському місті Омськ зранку 25 квітня спалахнули ємності з нафтопродуктами.

Сигнал про пожежу надійшов до МНС об 11:50 за місцевим часом (8:50 за Києвом). Вогонь гасять 58 рятувальників та 15 одиниць техніки, а також два пожежні потяги.

Губернатор області Віталій Хоценко повідомив: "У Радянському окрузі Омська на одному з виробництв сталася пожежа. Фахівці оцінюють рівень займання як середній". Поширити

Тим часом у соцмережах з’явилося відео пожежі. На роликах видно, як над містом піднімається густий чорний дим.

За останніми даними, вогонь охопив площу 1000 кв метрів.

Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ

Безпілотники Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива.

Як зазначають джерела, цієї ночі були атаковані дві бази "Роснєфті" зі зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів.

Вони розташовані у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області.

За даними джерел, "бавовну" влаштували дрони СБУ.

На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.