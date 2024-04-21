Роботи-рятувальники третій день ліквідовують пожежу на Одещині після удару РФ

На Одещині після ракетного обстрілу РФ третій день горить зерновий термінал. Полум'я на об'єкті приборкують за допомогою роботів.

Роботи-рятувальники гасять пожежу на Одещині

В Одеській області третій день поспіль спалахує пожежа після удару росіян по агропромисловому терміналу.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Третій день поспіль рятувальники ліквідовують наслідки удару по агропромисловому терміналу в Одеській області. Поширити

Як зазначають у ДСНС, під час повітряних тривог ліквідацію здійснюють роботи-рятувальники.

Використання роботів для гасіння пожеж в Україні

Роботів для ліквідації пожеж використовують в Україні не вперше. Так, у березні 2024 року рятувальники теж залучили спеціального робота Magurus Wolf R1 для гасіння пожежі.

Тоді 22 березня вогонь таким чином утихомирювали в Одеській області, яка постраждала від масованого ракетного обстрілу РФ.

Magirus Wolf R1 — це тактичний робот виробництва німецької компанії Magirus GmbH, призначений для дистанційного гасіння пожеж у небезпечних місцях, де є загроза життю та здоров'ю рятувальників.