Роботи-рятувальники третій день ліквідовують пожежу на Одещині після удару РФ

На Одещині після ракетного обстрілу РФ третій день горить зерновий термінал. Полум'я на об'єкті приборкують за допомогою роботів.
Роботи-рятувальники гасять пожежу на Одещині
В Одеській області третій день поспіль спалахує пожежа після удару росіян по агропромисловому терміналу.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Як зазначають у ДСНС, під час повітряних тривог ліквідацію здійснюють роботи-рятувальники.
Використання роботів для гасіння пожеж в Україні
Роботів для ліквідації пожеж використовують в Україні не вперше. Так, у березні 2024 року рятувальники теж залучили спеціального робота Magurus Wolf R1 для гасіння пожежі.
Тоді 22 березня вогонь таким чином утихомирювали в Одеській області, яка постраждала від масованого ракетного обстрілу РФ.
Magirus Wolf R1 — це тактичний робот виробництва німецької компанії Magirus GmbH, призначений для дистанційного гасіння пожеж у небезпечних місцях, де є загроза життю та здоров'ю рятувальників.
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