Роботы-спасатели третий день ликвидируют пожар в Одесской области после удара РФ

В Одесской области после ракетного обстрела РФ третий день горит зерновой терминал. Пламя на объекте усмиряют с помощью роботов.

Роботы-спасатели тушат пожар в Одесской области

В Одесской области третий день вспыхивает пожар после удара россиян по агропромышленному терминалу.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Третий день спасатели ликвидируют последствия удара по агропромышленному терминалу в Одесской области. Поделиться

Как отмечают в ГСЧС, во время воздушных тревог ликвидацию осуществляют работы-спасатели.

Использование роботов для тушения пожаров в Украине.

Работ для ликвидации пожаров используют в Украине не впервые. Так, в марте 2024 года спасатели тоже привлекли специальную работу Magurus Wolf R1 для тушения пожара.

Тогда 22 марта огонь таким образом усмиряли в Одесской области, пострадавшей от массированного ракетного обстрела РФ.

Magirus Wolf R1 — это тактический робот производства немецкой компании Magirus GmbH, предназначенный для дистанционного тушения пожаров в опасных местах, где есть угроза жизни и здоровью спасателей.