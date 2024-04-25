В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами — видео

В российском городе Омске на предприятии на Красноярском тракте вспыхнули три емкости с нефтепродуктами объемом по 50 кубометров каждая.
Что известно о пожаре в Омске
В российском городе Омске утром 25 апреля вспыхнули емкости с нефтепродуктами.
Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 11:50 по местному времени (8:50 по Киеву). Огонь тушат 58 спасателей и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда.
Тем временем в соцсетях появилось видео пожара. На роликах видно, как над городом поднимается густой черный дым.
По последним данным, огонь охватил площадь в 1000 кв метров.
Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ
Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.
Как отмечают источники, этой ночью были атакованы две базы "Роснефти" по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов.
Они расположены в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области.
По данным источников, "хлопок" устроили дроны СБУ.
На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.
СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, обеспечивающую топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями, — отметил источник.
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