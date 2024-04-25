В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами — видео

В российском городе Омске на предприятии на Красноярском тракте вспыхнули три емкости с нефтепродуктами объемом по 50 кубометров каждая.

Что известно о пожаре в Омске

В российском городе Омске утром 25 апреля вспыхнули емкости с нефтепродуктами.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 11:50 по местному времени (8:50 по Киеву). Огонь тушат 58 спасателей и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Губернатор области Виталий Хоценко сообщил: "В Советском округе Омска на одном из производств произошел пожар. Специалисты оценивают уровень возгорания как средний". Поделиться

Тем временем в соцсетях появилось видео пожара. На роликах видно, как над городом поднимается густой черный дым.

По последним данным, огонь охватил площадь в 1000 кв метров.

Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.

Как отмечают источники, этой ночью были атакованы две базы "Роснефти" по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов.

Они расположены в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области.

По данным источников, "хлопок" устроили дроны СБУ.

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.