В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В российском Омске горят емкости с нефтепродуктами — видео

пожар
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Источник:  online.ua

В российском городе Омске на предприятии на Красноярском тракте вспыхнули три емкости с нефтепродуктами объемом по 50 кубометров каждая.

Что известно о пожаре в Омске

В российском городе Омске утром 25 апреля вспыхнули емкости с нефтепродуктами.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 11:50 по местному времени (8:50 по Киеву). Огонь тушат 58 спасателей и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Губернатор области Виталий Хоценко сообщил: "В Советском округе Омска на одном из производств произошел пожар. Специалисты оценивают уровень возгорания как средний".

Тем временем в соцсетях появилось видео пожара. На роликах видно, как над городом поднимается густой черный дым.

По последним данным, огонь охватил площадь в 1000 кв метров.

Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.

Как отмечают источники, этой ночью были атакованы две базы "Роснефти" по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов.

Они расположены в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области.

По данным источников, "хлопок" устроили дроны СБУ.

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, обеспечивающую топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями, — отметил источник.

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