Силы ПВО сбили пять разведывательных дронов РФ на юге Украины

11 мая подразделениями противовоздушной обороны юга Украины было уничтожено 5 российских разведывательных БПЛА.
Что известно об уничтоженных целях РФ
Как отмечается, за прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено пять российских разведывательных дронов.
В Херсонской области украинские защитники "приземлили" четырех беспилотников ZALA и "Орлан-10" в Николаевской области.
Левобережная часть Херсонской области оккупирована российскими захватчиками с 2022 года. Правобережная часть региона, как и Херсон, была уволена во время наступления ВСУ осенью 2022 года.
Сейчас оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовые регионы. Херсон также каждый день находится под обстрелами врага.
Массированные атаки РФ на Украину
8 мая россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".
Под ударом неприятеля была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях — Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.
В "Укрэнерго" уточнили, что повреждения получили объекты генерации и оборудования на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.
Из-за дефицита в энергосистеме после ракетно-дроновой атаки россиян для промышленности и бизнеса по всей Украине вечером 8 мая ограничивали электроснабжение.
Силы ПВО уничтожили 39 из 55 запущенных ракет и 20 из 21 беспилотника.
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