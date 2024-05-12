Силы ПВО сбили пять разведывательных дронов РФ на юге Украины

Что известно об уничтоженных целях РФ

Как отмечается, за прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено пять российских разведывательных дронов.

В Херсонской области украинские защитники "приземлили" четырех беспилотников ZALA и "Орлан-10" в Николаевской области.

Левобережная часть Херсонской области оккупирована российскими захватчиками с 2022 года. Правобережная часть региона, как и Херсон, была уволена во время наступления ВСУ осенью 2022 года.

Сейчас оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовые регионы. Херсон также каждый день находится под обстрелами врага.

Массированные атаки РФ на Украину

8 мая россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".

Под ударом неприятеля была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях — Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.

В "Укрэнерго" уточнили, что повреждения получили объекты генерации и оборудования на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.

Из-за дефицита в энергосистеме после ракетно-дроновой атаки россиян для промышленности и бизнеса по всей Украине вечером 8 мая ограничивали электроснабжение.