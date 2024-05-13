У Силах підтримки ЗСУ описали особливості зведення фортифікацій
Категорія
Україна
Дата публікації

У Силах підтримки ЗСУ описали особливості зведення фортифікацій

Фортифікація ЗСУ
Джерело:  online.ua

Командувач Сил підтримки Збройних сил України Дмитро Герега розповів про специфіку будівництва фортифікаційних споруд

Фортифікації врятують багато життів наших солдат

Українські інженерно-позиційні підрозділи будують опорні пункти на 2-й лінії оборони, які потім передають механізованим з`єднанням, повдомляє Аrmyinform.

Ми встановлюємо сучасний протидроновий захист, детально не буду розповідати, щоб не розкривати всі секрети росіянам, але те, що наші підрозділи будують — врятує багато життів наших солдат.

Дмитро Герега

Дмитро Герега

Командувач Сил підтримки ЗСУ

Командувач Сил підтримки зазначив, що часто в мережі бачить коментарі, що треба залити все бетоном. Опорні пункти, які будують українські військові інженери, врятують багато життів піхотинців.

Будівництво опорного пункту — це наука. Так, ми використовуємо дерево при будівництві ходів сполучень, а для вогневих споруд, бункерів, — бетон. Пояснюю чому. Дерево простоїть 2-3 роки, воно легко замінюється, швидко монтується і при влучанні снаряду не дає стільки уламків на відкритому просторі як дасть бетон, — зазначив Дмитро Герега.

Для армії РФ інженерна техніка — це пріоритет

Будівництво опорних пунктів на 2-й лінії — це небезпека для життя. Коли росіяни бачать, як працюють українські землерийні машини, — вони відразу намагаються їх знищити. Для них інженерна техніка — це пріоритет.

За період 2022-2023 років інженерні війська Сил підтримки побудували до тисячі опорних пунктів. З початку 2024 року вже побудовано декілька тисяч опорних пунктів.

Я впевнений, що робота інженерних військ Сил підтримки врятує якнайбільше життів нашої піхоти, забезпечить стійку оборону, а наші “сюрпризи” зроблять потік пакетів на росію безкінечним, — зазначив Дмитро Герега.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ атакували російську секретну базу в Криму й ліквідували командира — джерела
ракетна атака
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бої на Харківщині. ЗСУ зупинили росіян у районі Лук’янців
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили російський Су-25 у Донецькій області
Генштаб ЗСУ
Су-25

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?