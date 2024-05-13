Командувач Сил підтримки Збройних сил України Дмитро Герега розповів про специфіку будівництва фортифікаційних споруд
Фортифікації врятують багато життів наших солдат
Українські інженерно-позиційні підрозділи будують опорні пункти на 2-й лінії оборони, які потім передають механізованим з`єднанням, повдомляє Аrmyinform.
Командувач Сил підтримки зазначив, що часто в мережі бачить коментарі, що треба залити все бетоном. Опорні пункти, які будують українські військові інженери, врятують багато життів піхотинців.
Для армії РФ інженерна техніка — це пріоритет
Будівництво опорних пунктів на 2-й лінії — це небезпека для життя. Коли росіяни бачать, як працюють українські землерийні машини, — вони відразу намагаються їх знищити. Для них інженерна техніка — це пріоритет.
За період 2022-2023 років інженерні війська Сил підтримки побудували до тисячі опорних пунктів. З початку 2024 року вже побудовано декілька тисяч опорних пунктів.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-