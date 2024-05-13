Фортифікації врятують багато життів наших солдат

Українські інженерно-позиційні підрозділи будують опорні пункти на 2-й лінії оборони, які потім передають механізованим з`єднанням, повдомляє Аrmyinform.

Ми встановлюємо сучасний протидроновий захист, детально не буду розповідати, щоб не розкривати всі секрети росіянам, але те, що наші підрозділи будують — врятує багато життів наших солдат. Дмитро Герега Командувач Сил підтримки ЗСУ

Командувач Сил підтримки зазначив, що часто в мережі бачить коментарі, що треба залити все бетоном. Опорні пункти, які будують українські військові інженери, врятують багато життів піхотинців.

Будівництво опорного пункту — це наука. Так, ми використовуємо дерево при будівництві ходів сполучень, а для вогневих споруд, бункерів, — бетон. Пояснюю чому. Дерево простоїть 2-3 роки, воно легко замінюється, швидко монтується і при влучанні снаряду не дає стільки уламків на відкритому просторі як дасть бетон, — зазначив Дмитро Герега. Поширити

Для армії РФ інженерна техніка — це пріоритет

Будівництво опорних пунктів на 2-й лінії — це небезпека для життя. Коли росіяни бачать, як працюють українські землерийні машини, — вони відразу намагаються їх знищити. Для них інженерна техніка — це пріоритет.

За період 2022-2023 років інженерні війська Сил підтримки побудували до тисячі опорних пунктів. З початку 2024 року вже побудовано декілька тисяч опорних пунктів.