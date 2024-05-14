Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 485 430 військових.

Що відомо про втрати армії РФ станом на 14 травня

Загальні ворожі втрати від початку масштабної війни складають:

особового складу — близько 485430 (+1400) осіб

танків — 7496 (+11) од,

бойових броньованих машин — 14460 (+43) од,

артилерійських систем — 12515 (+28) од,

РСЗВ — 1070 (+0) од,

засоби ППО — 798 (+1) од,

літаків — 351 (+1) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9985 (+49),

крилаті ракети — 2197 (+0),

кораблі /катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 16907 (+29) од,

спеціальна техніка — 2054 (+6)

Яка ситуація на фронті

Станом на вечір 13 травня відбулося 148 бойових зіткнень, противник завдав 6 ракетних, 30 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, майже 300 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів позицій наших військ.

На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (рф) — Вовчанськ, Шебекіно (рф) — Вовчанськ, Гатище — Вовчанськ, Муром — Стариця, Стрілеча — Глибоке, Пильна — Глибоке, Глибоке — Липці. Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки — йдеться у дописі Генштабу. Поширити

На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника на напрямку Червонопопівка — Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 15 атак противника. Армія РФ успіху не мала, втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку наші війська відбили 35 атак противника на напрямках. Втрат позицій не допущено, на деяких ділянках покращили тактичне положення, а на окремих було проведено зміну позицій для збереження життя наших захисників та сплановано заходи із перегрупування підрозділів.

На Покровському напрямку наші війська відбили 33 атаки противника. Для збереження життя наших захисників на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони у звʼязку з інтенсивним вогневим впливом противника. На деяких ділянках в межах напрямку нашими підрозділами покращено тактичне положення — повідомляє Генштаб. Поширити

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника на напрямках Старомихайлівка — Красногорівка, Славне — Новомихайлівка. Наші підрозділи тримають оборону, втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку війська угруповання відбили 11 атак противника. Не зважаючи на тиск ворога, втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника на напрямку Олешківські Піски — Кринки.