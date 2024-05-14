По словам спикера командования ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, информация о якобы прорыве подразделений оккупационной армии РФ на территорию мясокомбината в Волчанске не соответствует действительности.
Что известно о ситуации в районе Волчанска
Отмечается, что в сети стали распространяться сообщения о том, что якобы подразделения преступной армии РФ зашли и закрепились на территории мясокомбината в Волчанске.
Однако по словам спикера ОСУВ "Хортица" со ссылкой на городские власти Волчанская, на территории города нет российских оккупантов.
По его словам, российские оккупанты стремятся посеять панику и сомнения в украинском обществе.
С какой целью оккупационная армия РФ начала наступление на Харьковщине
Спикер ОСУВ "Хортица" в комментарии журналистам издания РБК-Украина отметил, что попытки наступления оккупационной армии РФ в приграничных районах на Харьковщине предпринимаются с целью оттянуть подразделения ВСУ по ключевым направлениям фронта.
Волошин добавил, что кроме Волчанского враг также усилил наступательные действия еще на нескольких направлениях фронта в течение суток.
Он отметил, что оккупационная армия РФ в такой тактический маневр в Харьковской области вкладывает цель противодействия подготовке ВСУ к контрнаступлению.
Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что таким образом российские оккупанты рассчитывают уменьшить имеющиеся резервы ВСУ и сократить возможности для противодействия наступлению кремлевских захватчиков на Донбассе.
Наряду с границами Харьковской области вражеская группировка составляет около 30 тыс. военных оккупационной армии РФ.
Только часть из них задействована в наступательных действиях Харьковской области.
При этом спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что российские оккупанты не ставят целью захват Харькова.
Он также опроверг заявления о критичности ситуации в Харьковской области.
По его словам, украинские военные держат под контролем ситуацию на линии Шебекино — Волчанск.
За последние сутки враг сбросил на позиции ВСУ в этих районах около 10 тяжелых управляемых авиабомб.
Также продолжаются мероприятия по прочесанию городской застройки в городе Волчанск, чтобы выявить наличие вражеских войск.
Он также отметил, что в течение 13 мая на Волчанский район российские оккупанты сбросили 22 авиабомба.
Преступники из армии РФ также продолжают атаковать с РСЗО, артиллерии и с помощью БпЛА.
Враг там пытается посеять большую панику среди населения и распространяет недостоверную информацию, убеждая в надвигающейся через границу угрозе.
В то же время, чтобы сохранить жизнь украинских военных, было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Там продолжаются боевые действия.
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