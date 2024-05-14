В ВСУ опровергли заявления о прорыве армии РФ в Волчанск
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ опровергли заявления о прорыве армии РФ в Волчанск

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера командования ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, информация о якобы прорыве подразделений оккупационной армии РФ на территорию мясокомбината в Волчанске не соответствует действительности.

Что известно о ситуации в районе Волчанска

Отмечается, что в сети стали распространяться сообщения о том, что якобы подразделения преступной армии РФ зашли и закрепились на территории мясокомбината в Волчанске.

Однако по словам спикера ОСУВ "Хортица" со ссылкой на городские власти Волчанская, на территории города нет российских оккупантов.

Все бои продолжаются вблизи города и как раз город обстреливают. То есть информация о присутствии окупантов официально не подтверждена не была. Враг пытается распространить панику среди населения и распространяет недостоверную информацию, — объясняет Волошин.

По его словам, российские оккупанты стремятся посеять панику и сомнения в украинском обществе.

В настоящее время ситуация контролируется силами обороны. Наши защитники получают подкрепление и стабилизируют обстановку в том или ином направлении. А в интересах проведения операции больше информации сказать не могу, подчеркнул Волошин.

С какой целью оккупационная армия РФ начала наступление на Харьковщине

Спикер ОСУВ "Хортица" в комментарии журналистам издания РБК-Украина отметил, что попытки наступления оккупационной армии РФ в приграничных районах на Харьковщине предпринимаются с целью оттянуть подразделения ВСУ по ключевым направлениям фронта.

Волошин добавил, что кроме Волчанского враг также усилил наступательные действия еще на нескольких направлениях фронта в течение суток.

Он отметил, что оккупационная армия РФ в такой тактический маневр в Харьковской области вкладывает цель противодействия подготовке ВСУ к контрнаступлению.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что таким образом российские оккупанты рассчитывают уменьшить имеющиеся резервы ВСУ и сократить возможности для противодействия наступлению кремлевских захватчиков на Донбассе.

Есть такая версия, что тоже имеет право на жизнь — попытки наступления российских окупантов в пограничные Харьковской области направлены как раз на оттягивание наших сил, средств и резервов на новое направление линии фронта. Ведь противник фактически открыл новый фронт, на нашей границе завязались новые боевые действия. При этом враг не оставил попыток атаковать и на восточном фронте. Интенсивность их атак никак не уменьшается, но даже относительно увеличивается, — подчеркнул Волошин.

Наряду с границами Харьковской области вражеская группировка составляет около 30 тыс. военных оккупационной армии РФ.

Только часть из них задействована в наступательных действиях Харьковской области.

Я не могу назвать их точное количество, но по состоянию на данный момент это примерно до пяти батальонов личного состава. Она тоже не статична, потому что меняется, — объясняет Волошин.

При этом спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что российские оккупанты не ставят целью захват Харькова.

Но, как я уже сказал, таким образом они пытаются оттянуть наши Силы обороны по другим направлениям на новую линию фронта, которую они открыли, — добавил Волошин.

Он также опроверг заявления о критичности ситуации в Харьковской области.

Ситуация там стабилизируется. Она динамична, но стабилизируется. Генеральный штаб через каждые несколько часов представляет официальную информацию о том, что там происходит на данный момент. Но Силы оборону стабилизируют ситуацию, — заверил спикер ОСУВ "Хортица".

По его словам, украинские военные держат под контролем ситуацию на линии Шебекино — Волчанск.

За последние сутки враг сбросил на позиции ВСУ в этих районах около 10 тяжелых управляемых авиабомб.

Также продолжаются мероприятия по прочесанию городской застройки в городе Волчанск, чтобы выявить наличие вражеских войск.

В общем, ситуация на Волчанском направлении контролируемая. Уже к утру потери врага в районе Волчанск составили четыре человека и пять единиц военной бронетехники, — добавил спикер ОСУВ "Хортица".

Он также отметил, что в течение 13 мая на Волчанский район российские оккупанты сбросили 22 авиабомба.

Преступники из армии РФ также продолжают атаковать с РСЗО, артиллерии и с помощью БпЛА.

Враг там пытается посеять большую панику среди населения и распространяет недостоверную информацию, убеждая в надвигающейся через границу угрозе.

В то же время, чтобы сохранить жизнь украинских военных, было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Там продолжаются боевые действия.

Относительно населенных пунктов, временно находящихся под контролем окупантов, пока говорить не буду, поскольку ситуация динамична и меняется — и мы оттесняем их к границам, и они пытаются оттеснять нас назад, — объяснил Волошин.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Волчанской общине армия РФ уже второй день держит в плену гражданских лиц
Харьковская обласная прокуратура
Гражданское население
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РДК показал уничтожение солдат РФ в Волчанске — видео
РДК
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Волчанскую громаду. Есть погибшие
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Волчанск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?