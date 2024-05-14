По словам спикера командования ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, информация о якобы прорыве подразделений оккупационной армии РФ на территорию мясокомбината в Волчанске не соответствует действительности.

Что известно о ситуации в районе Волчанска

Отмечается, что в сети стали распространяться сообщения о том, что якобы подразделения преступной армии РФ зашли и закрепились на территории мясокомбината в Волчанске.

Однако по словам спикера ОСУВ "Хортица" со ссылкой на городские власти Волчанская, на территории города нет российских оккупантов.

Все бои продолжаются вблизи города и как раз город обстреливают. То есть информация о присутствии окупантов официально не подтверждена не была. Враг пытается распространить панику среди населения и распространяет недостоверную информацию, — объясняет Волошин. Поделиться

По его словам, российские оккупанты стремятся посеять панику и сомнения в украинском обществе.

В настоящее время ситуация контролируется силами обороны. Наши защитники получают подкрепление и стабилизируют обстановку в том или ином направлении. А в интересах проведения операции больше информации сказать не могу, подчеркнул Волошин. Поделиться

С какой целью оккупационная армия РФ начала наступление на Харьковщине

Спикер ОСУВ "Хортица" в комментарии журналистам издания РБК-Украина отметил, что попытки наступления оккупационной армии РФ в приграничных районах на Харьковщине предпринимаются с целью оттянуть подразделения ВСУ по ключевым направлениям фронта.

Волошин добавил, что кроме Волчанского враг также усилил наступательные действия еще на нескольких направлениях фронта в течение суток.

Он отметил, что оккупационная армия РФ в такой тактический маневр в Харьковской области вкладывает цель противодействия подготовке ВСУ к контрнаступлению.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что таким образом российские оккупанты рассчитывают уменьшить имеющиеся резервы ВСУ и сократить возможности для противодействия наступлению кремлевских захватчиков на Донбассе.

Есть такая версия, что тоже имеет право на жизнь — попытки наступления российских окупантов в пограничные Харьковской области направлены как раз на оттягивание наших сил, средств и резервов на новое направление линии фронта. Ведь противник фактически открыл новый фронт, на нашей границе завязались новые боевые действия. При этом враг не оставил попыток атаковать и на восточном фронте. Интенсивность их атак никак не уменьшается, но даже относительно увеличивается, — подчеркнул Волошин. Поделиться

Наряду с границами Харьковской области вражеская группировка составляет около 30 тыс. военных оккупационной армии РФ.

Только часть из них задействована в наступательных действиях Харьковской области.

Я не могу назвать их точное количество, но по состоянию на данный момент это примерно до пяти батальонов личного состава. Она тоже не статична, потому что меняется, — объясняет Волошин. Поделиться

При этом спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что российские оккупанты не ставят целью захват Харькова.

Но, как я уже сказал, таким образом они пытаются оттянуть наши Силы обороны по другим направлениям на новую линию фронта, которую они открыли, — добавил Волошин. Поделиться

Он также опроверг заявления о критичности ситуации в Харьковской области.

Ситуация там стабилизируется. Она динамична, но стабилизируется. Генеральный штаб через каждые несколько часов представляет официальную информацию о том, что там происходит на данный момент. Но Силы оборону стабилизируют ситуацию, — заверил спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

По его словам, украинские военные держат под контролем ситуацию на линии Шебекино — Волчанск.

За последние сутки враг сбросил на позиции ВСУ в этих районах около 10 тяжелых управляемых авиабомб.

Также продолжаются мероприятия по прочесанию городской застройки в городе Волчанск, чтобы выявить наличие вражеских войск.

В общем, ситуация на Волчанском направлении контролируемая. Уже к утру потери врага в районе Волчанск составили четыре человека и пять единиц военной бронетехники, — добавил спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Он также отметил, что в течение 13 мая на Волчанский район российские оккупанты сбросили 22 авиабомба.

Преступники из армии РФ также продолжают атаковать с РСЗО, артиллерии и с помощью БпЛА.

Враг там пытается посеять большую панику среди населения и распространяет недостоверную информацию, убеждая в надвигающейся через границу угрозе.

В то же время, чтобы сохранить жизнь украинских военных, было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Там продолжаются боевые действия.