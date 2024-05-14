14 мая, россияне совершили обстрел Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области.
В результате обстрела Волчанской громады погибли люди
Российские войска активизировали обстрелы Волчанской громады. В течение нескольких дней в направлении Волчанска сброшено 22 КАБ.
О сегодняшнем обстреле Волчанска и Гатища сообщил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.
По состоянию на 14 мая продолжаются мероприятия по прочесу городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируется. Потери противника в этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.
Ситуация на Харьковском направлении
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов признался, что ситуация в Харьковской области "на грани".
Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, шеф украинской разведки считает, что российские атаки на северо-востоке преследуют цель перебросить украинские резервы по горячим направлениям Донбасса.
По его словам, украинская армия пытается перебросить войска из других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было сложно.
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