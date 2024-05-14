Армия РФ обстреляла Волчанскую громаду. Есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Волчанскую громаду. Есть погибшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Волчанск
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14 мая, россияне совершили обстрел Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области.

В результате обстрела Волчанской громады погибли люди

Российские войска активизировали обстрелы Волчанской громады. В течение нескольких дней в направлении Волчанска сброшено 22 КАБ.

О сегодняшнем обстреле Волчанска и Гатища сообщил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Из-за вражеских обстрелов, которые произошли в Волчанске в 11:55, погибла 80-летняя женщина. Произошло возгорание частного дома. В селе Гатище в результате осколочного ранения погиб 83-летний гражданский.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.

По состоянию на 14 мая продолжаются мероприятия по прочесу городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируется. Потери противника в этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Ситуация на Харьковском направлении

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов признался, что ситуация в Харьковской области "на грани".

Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, шеф украинской разведки считает, что российские атаки на северо-востоке преследуют цель перебросить украинские резервы по горячим направлениям Донбасса.

Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической, - заявил Буданов по видеосвязи с бункера в Харьковской области.

По его словам, украинская армия пытается перебросить войска из других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было сложно.

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