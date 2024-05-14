В результате обстрела Волчанской громады погибли люди

Российские войска активизировали обстрелы Волчанской громады. В течение нескольких дней в направлении Волчанска сброшено 22 КАБ.

О сегодняшнем обстреле Волчанска и Гатища сообщил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Из-за вражеских обстрелов, которые произошли в Волчанске в 11:55, погибла 80-летняя женщина. Произошло возгорание частного дома. В селе Гатище в результате осколочного ранения погиб 83-летний гражданский. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.

По состоянию на 14 мая продолжаются мероприятия по прочесу городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируется. Потери противника в этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Ситуация на Харьковском направлении

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов признался, что ситуация в Харьковской области "на грани".

Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, шеф украинской разведки считает, что российские атаки на северо-востоке преследуют цель перебросить украинские резервы по горячим направлениям Донбасса.

Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической, - заявил Буданов по видеосвязи с бункера в Харьковской области. Поделиться

По его словам, украинская армия пытается перебросить войска из других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было сложно.