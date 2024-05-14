14 травня, росіяни здійснили обстріл Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області.
В результаті обстрілу Вовчанської громади загинули люди
Російські війська активізували обстріли Вовчанської громади. Протягом кількох днів у напрямку Вовчанська скинуто 22 КАБи.
Про сьогоднішній обстріл Вовчанська та Гатища повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.
Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.
Ситуація на Харківському напрямку
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зізнався, що ситуація у Харківській області "на межі".
Як і більшість українських посадовців і військових експертів, шеф української розвідки вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті перекинути українські резерви з гарячих напрямків Донбасу.
За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.
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