В результаті обстрілу Вовчанської громади загинули люди

Російські війська активізували обстріли Вовчанської громади. Протягом кількох днів у напрямку Вовчанська скинуто 22 КАБи.

Про сьогоднішній обстріл Вовчанська та Гатища повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через ворожі обстріли, які відбулися у м. Вовчанськ об 11:55, загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку. У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.

Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Ситуація на Харківському напрямку

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зізнався, що ситуація у Харківській області "на межі".

Як і більшість українських посадовців і військових експертів, шеф української розвідки вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті перекинути українські резерви з гарячих напрямків Донбасу.

Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної, — заявив Буданов по відеозв'язку з бункера у Харківській області. Поширити

За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.