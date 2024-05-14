За словами речника командування ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, інформація про нібито прорив підрозділів окупаційної армії РФ на територію м'ясокомбінату у Вовчанську не відповідає дійсності.
Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська
Зазначається, що у мережі почали поширюватись повідомлення про те, що нібито підрозділи злочинної армії РФ зайшли і закріпились на території м’ясокомбінату у Вовчанську.
Однак за словами речника ОСУВ “Хортиця” із посиланням на міську владу Вовчанська, на території міста не має російських окупантів.
За його словами, російські окупанти прагнуть посіяти паніку та сумніви в українському суспільстві.
З якою метою окупаційна армія РФ почала наступ на Харківщині
Речник ОСУВ “Хортиця” у коментарі журналістам видання РБК-Україна зазначив, що спроби наступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині здійснюються з метою відтягнути підрозділи ЗСУ з ключових напрямків фронту.
Волошин додав, що окрім Вовчанська ворог також посилив наступальні дії ще на кількох напрямках фронту протягом доби.
Він зазначив, що окупаційна армія РФ у такий тактичний маневр на Харківщині вкладає мету протидії підготовці ЗСУ до контрнаступу.
Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що у такий спосіб російські окупанти розраховують зменшити наявні резерви ЗСУ та скоротити можливості для протидії наступу кремлівських загарбників на Донбасі.
Поряд із кордонами Харківської області вороже угруповання складає близько 30 тис військових окупаційної армії РФ.
Лише частина з них задіяна у наступальних діях на Харківщині.
При цьому речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що російські окупанти не ставлять на меті захоплення Харкова.
Він також спростував заяви про критичність ситуації на Харківщині.
За його словами, українські військові тримають під контролем ситуацію на лінії Шебекино — Вовчанськ.
Протягом останньої доби ворог скинув на позиції ЗСУ в цих районах близько 10 важких керованих авіабомб.
Також наразі продовжуються заходи щодо прочісування міської забудови в місті Вовчанськ, щоб виявити наявність ворожих військ.
Він також зазначив, що протягом 13 травня на Вовчанський район російські окупанти скинули 22 авіабомби.
Злочинці з армії РФ також продовжують атакувати з РСЗВ, артилерії та за допомогою БпЛА.
Ворог там намагається посіяти велику паніку серед населення і розповсюджує недостовірну інформацію, переконуючи в загрозі, що насувається через кордон.
Водночас щоб зберегти життя українських військових було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук'янці. Там наразі тривають бойові дії.
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