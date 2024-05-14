За словами речника командування ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, інформація про нібито прорив підрозділів окупаційної армії РФ на територію м'ясокомбінату у Вовчанську не відповідає дійсності.

Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська

Зазначається, що у мережі почали поширюватись повідомлення про те, що нібито підрозділи злочинної армії РФ зайшли і закріпились на території м’ясокомбінату у Вовчанську.

Однак за словами речника ОСУВ “Хортиця” із посиланням на міську владу Вовчанська, на території міста не має російських окупантів.

Усі бої тривають поблизу міста, і якраз місто обстрілюють. Тобто інформація щодо присутності окупантів офіційно не підтверджена не була. Ворог намагається цим поширити паніку серед населення і поширює недостовірну інформацію, — пояснює Волошин. Поширити

За його словами, російські окупанти прагнуть посіяти паніку та сумніви в українському суспільстві.

На даний час ситуація контролюється силами оборони. Наші захисники отримують підкріплення і стабілізують обстановку в тому чи іншому напрямку. А в інтересах проведення операції більше інформації сказати не можу, — підкреслив Волошин. Поширити

З якою метою окупаційна армія РФ почала наступ на Харківщині

Речник ОСУВ “Хортиця” у коментарі журналістам видання РБК-Україна зазначив, що спроби наступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині здійснюються з метою відтягнути підрозділи ЗСУ з ключових напрямків фронту.

Волошин додав, що окрім Вовчанська ворог також посилив наступальні дії ще на кількох напрямках фронту протягом доби.

Він зазначив, що окупаційна армія РФ у такий тактичний маневр на Харківщині вкладає мету протидії підготовці ЗСУ до контрнаступу.

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що у такий спосіб російські окупанти розраховують зменшити наявні резерви ЗСУ та скоротити можливості для протидії наступу кремлівських загарбників на Донбасі.

Є така версія, що теж має право на життя — спроби наступу російських окупантів у прикордонні Харківської області спрямовані якраз на відтягуванні наших сил, засобів та резервів на новий напрямок лінії фронту. Адже противник фактично відкрив новий фронт, на нашому кордоні зав'язались нові бойові дії. При цьому ворог не полишив спроб атакувати й на східному фронті. Інтенсивність їхніх атак ніяк не зменшується, а й навіть відносно збільшується, — наголосив Волошин. Поширити

Поряд із кордонами Харківської області вороже угруповання складає близько 30 тис військових окупаційної армії РФ.

Лише частина з них задіяна у наступальних діях на Харківщині.

Я не можу назвати їхню точну кількість, але станом на зараз це приблизно до п'яти батальйонів особового складу. Вона теж не є статична, бо змінюється, — пояснює Волошин. Поширити

При цьому речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що російські окупанти не ставлять на меті захоплення Харкова.

Але, як я вже сказав, у такий спосіб вони намагаються відтягнути наші Сили оборони з інших напрямків на нову лінію фронту, яку вони відкрили, — додав Волошин. Поширити

Він також спростував заяви про критичність ситуації на Харківщині.

Ситуація там стабілізується. Вона динамічна, але стабілізується. Генеральний штаб через кожні кілька годин подає офіційну інформацію про те, що там відбувається на даний момент. Але Сили оборону стабілізують ситуацію, — запевнив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

За його словами, українські військові тримають під контролем ситуацію на лінії Шебекино — Вовчанськ.

Протягом останньої доби ворог скинув на позиції ЗСУ в цих районах близько 10 важких керованих авіабомб.

Також наразі продовжуються заходи щодо прочісування міської забудови в місті Вовчанськ, щоб виявити наявність ворожих військ.

Загалом ситуація на Вовчанському напрямку контрольована. Вже на ранок втрати ворога в районі Вовчанськ склали четверо осіб і п'ять одиниць військової бронетехніки, — додав речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Він також зазначив, що протягом 13 травня на Вовчанський район російські окупанти скинули 22 авіабомби.

Злочинці з армії РФ також продовжують атакувати з РСЗВ, артилерії та за допомогою БпЛА.

Ворог там намагається посіяти велику паніку серед населення і розповсюджує недостовірну інформацію, переконуючи в загрозі, що насувається через кордон.

Водночас щоб зберегти життя українських військових було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук'янці. Там наразі тривають бойові дії.