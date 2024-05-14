Между ВСУ и армией РФ произошло 73 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 13.00 14.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, применено 15 управляемых авиационных бомб, совершено 23 удара дронами-камикадзе, враг совершил более 500 обстрелов позиций наших войск. Общие потери противника в живой силе составляют 80 человек, вооружения и военной техники — 32 единицы.

С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения.

На Харьковском направлении враг совершил 8 атак на направлениях Глубокое — Слобожанское, Шебекино (рф) — Волчанск, Борисовка — Веселое, а также безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцев и Нескучного.

На Купянском направлении с начала суток произошло 6 боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.

На Лиманском направлении зафиксировано 1 боевое столкновение недалеко от Ивановки.