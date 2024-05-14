Между ВСУ и армией РФ произошло 73 боевых столкновения с начала суток

Почти на всех участках фронта продолжаются бои, наибольшая активность окупантов фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 13.00 14.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения.
На Харьковском направлении враг совершил 8 атак на направлениях Глубокое — Слобожанское, Шебекино (рф) — Волчанск, Борисовка — Веселое, а также безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцев и Нескучного.
На Купянском направлении с начала суток произошло 6 боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.
На Лиманском направлении зафиксировано 1 боевое столкновение недалеко от Ивановки.
На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до 8. В частности, они зафиксированы на направлениях Бахмут — Новый, Бахмут — Клищиевка, Одрадовка-Клещиевка, Николаевка — Белая Гора. Кроме того враг нанес 2 авиационных удара.
На Покровском направлении захватчики наиболее активны — с начала этих суток провели 24 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиново, Евгеньевка и Нетайлово. Дважды задействовали для ударов боевую авиацию — возле Воздвиженки и Евгеньевки.
На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 6 атак противника. Враг действовал на направлениях Марьинка — Георгиевка и Славное — Новомихайловка.
На Ореховском направлении оккупанты предприняли 4 безуспешные попытки штурмов возле Старомайорского Донецкой области и Роботиного в Запорожской области.
Приднепровское направление — захватчики 3 раза атаковали вблизи Крынок. Враг понес потери. Захватчики с артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Крынки, Токаревка, Станислав, Ивановка, Тягинка и Змиевка.
На Северском, Торецком, Времивском и Гуляйпольском направлениях обстановка осталась без изменений.
Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ
За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов и 8 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также был сбит вражеский самолет Су-25.
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