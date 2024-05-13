ВСУ ликвидировали более 1700 военных армии РФ в течение суток
Категория
Украина
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ВСУ ликвидировали более 1700 военных армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
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По информации Генштаба, украинские военные за прошедшие сутки

Что известно о потерях армии РФ в течение суток

Отмечается, что за сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 740 захватчиков из оккупационной армии РФ.

Общие вражеские потери с начала масштабной войны составляют:

  • личного состава — около 484 тыс 30 (+1 тыс 740) человек ликвидировано;

  • танков — 7 тыс 485 (+31) ед;

  • боевых бронированных машин — 14 тыс 417 (+42) ед;

  • артиллерийских систем — 12 тыс 487 (+15) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 70 (+4) ед;

  • средства ПВО — 797 ед;

  • самолетов — 350 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 936 (+26) ед;

  • крылатые ракеты — 2 тыс 197 (+3) ед;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 тыс 878 (+59) ед;

  • специальная техника — 2 тыс 48 (+6) ед.

Что известно о ситуации на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), оккупационная армия РФ пытается давить на позиции украинских военных на севере Харьковской области в Волчанском направлении (к северо-востоку от города Харькова) и продолжает ограниченные наступательные операции в этом районе.

Со ссылкой на данные геолокации аналитики указывают на захват подразделениями преступной армии РФ Огурцового к западу от Волчанска.

По словам украинских военных, в районе Волчанска складывается чрезвычайно сложная ситуация, поскольку у ВСУ нет соответствующих линий обороны в этом районе.

Аналитики ISW также предполагают захват российскими оккупантами Дома к северо-западу от Волчанска и Тихого — к западу от города.

По информации Генштаба ВСУ, военные преступники из армии РФ также проводят атаки вблизи Бугроватки к западу от Волчанска.

Военный аналитик Константин Машовец отмечает, что продвижение оккупационной армии РФ в районе Волчанск составляет около 2,5 км.

Блогер утверждал, что войска РФ продвинулись на 7 км вглубь по фронту шириной 30 км на Волчанском направлении.

Войска РФ также недавно подтвердили наступление по направлению к Липцам.

Геолокационные данные, как подчеркивают аналитики, также указывают на продвижение оккупационной армии к бурелому к югу от Пильной и к северу от Лукьянцев к северо-востоку от Липцев.

Российские и украинские источники сообщали о боях на Липцовском направлении вблизи Глубокого.

Захватчики продвинулись на 3,2-3,7 км в направлении Глубокого и Лукьянцев.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на 8 км вглубь вдоль 20-километрового фронта на западном проникновении в северную Харьковскую область, имея в виду направление Липцы.

В Луганской области в течение 12 мая оккупационная армия РФ продолжала атаки по линии Купянск — Сватово — Кременная, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Штурмы продолжались в районах населенных пунктов Синьковка, вблизи Петропавловки, возле Ивановки, Берестового, Стельмаховки, вблизи Андреевки, Новоегоровки и Макеевки, Невского и Тернов и Новосадового, в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

По информации Генштаба, враг проводил безуспешные атаки северо-восточнее Бахмута в районе Верхнекаменского, Раздолевки, Спорного и Выемки.

При этом аналитики заявляют о продвижении оккупационной армии РФ в районе Временного Яра в течение 12 мая.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска вроде бы продвинулись к западу от Ивановского, причем один блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись до 3 км в ширину и до 750 метров вглубь в лесной зоне вблизи населенного пункта.

Другие российские блоггеры рассказывали, что войска РФ якобы полностью захватили заповедник Ступки-Голубовского-2.

Российская оккупационная армия возобновила штурмы в Клещиевке.

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Григоровки, возле Ивановского, возле микрорайонов Новый и Канал, близ Клещиевки и Андреевки, возле Нью-Йорка.

Также сообщается о продвижении армии РФ в течение 12 мая в районе Авдеевки.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска подошли к окрестностям Новоалександровки к северо-западу от Авдеевки.

Российский источник утверждал, что войска РФ также продвигались к западу от Очеретиного.

Войска РФ продолжали наступательные действия северо-западнее Авдеевки в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Евгеньевки, Соловьева, Новопокровского, Семеновки, Новоселовки Первой и Бердичев; к западу от Авдеевки возле Уманского, Яснобродовки и Нетайлового.

Сообщается, что войска РФ продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжения наземных атак на запад и юго-запад от города Донецка 12 мая.

Продолжались атаки западнее Донецка в районе Красногоровки, юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Сладкого, Парасковеевки; и к северо-востоку от Угледара у Водяного.

12 мая на участке админграницы Донецко-Запорожской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Позиционное сражение длилось южнее Великой Новоселки в районе Урожайного и Старомайрского.

Также отмечается, что 12 мая войска РФ продвинулись западнее Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российский "военкор" утверждал, что подразделения российской 7-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии продвигались к западу от Луговского (к северо-востоку от Роботиного) и к западу и юго-западу от Новопроковки (к северо-востоку от Роботиного), хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этих утверждений

Также продолжались позиционные бои вблизи Роботиного, Вербового (восточнее Роботиного) и Новоданиловки (севернее Роботиного).

12 мая войска РФ продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские военные сообщили, что ВСУ отразили российские штурмы вблизи Крынок.

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