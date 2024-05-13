Що відомо про втрати армії РФ протягом доби

Зазначається, що протягом доби українські військові ліквідували ще 1 тис 740 загарбників з окупаційної армії РФ.

Загальні ворожі втрати від початку масштабної війни складають:

особового складу — близько 484 тис 30 (+1 тис 740) осіб ліквідовано;

танків — 7 тис 485 (+31) од.;

бойових броньованих машин — 14 тис 417 (+42) од.;

артилерійських систем — 12 тис 487 (+15) од.;

РСЗВ — 1 тис 70 (+4) од.;

засоби ППО — 797 од.;

літаків — 350 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис 936 (+26) од.;

крилаті ракети — 2 тис 197 (+3) од.;

кораблі/катери — 26 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис 878 (+59) од.;

спеціальна техніка — 2 тис 48 (+6) од.

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), окупаційна армія РФ намагається тиснути на позиції українських військових на півночі Харківської області у Вовчанському напрямку (на північний схід від міста Харкова) і продовжує обмежені наступальні операції в цьому районі.

Із посиланням на данні геолокації аналітики вказують на захоплення підрозділами злочинної армії РФ Огірцевого на захід від Вовчанська.

За словами українських військових, в районі Вовчанська складається надзвичайно складна ситуація, оскільки ЗСУ не мають відповідних ліній оборони в цьому районі.

Аналітики ISW також припускають захоплення російськими окупантами Хатища на північний захід від Вовчанська і Тихого — на захід від міста.

За інформацією Генштабу ЗСУ, військові злочинці з армії РФ також проводять атаки поблизу Бугруватки на захід від Вовчанська.

Військовий аналітик Костянтин Машовець зазначає, що просування окупаційної армії РФ в районі Вовчанська становить близько 2,5 км.

Блогер стверджував, що війська РФ просунулися на 7 км вглиб по фронту шириною 30 км на Вовчанському напрямку.

Війська РФ також нещодавно підтвердили наступ у напрямку Липців.

Геолокаційні дані, як підкреслюють аналітики, також вказують на просування окупаційної армії до бурелому на південь від Пільної та на північ від Лук'янців, що на північний схід від Липців.

Російські та українські джерела повідомляли про бої на Липцівському напрямку поблизу Глибокого.

Загарбники просунулися на 3,2-3,7 км у напрямку до Глибокого та Лук'янців.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на 8 км углиб уздовж 20-кілометрового фронту на західному проникненні в північну Харківську область, маючи на увазі напрямок Липці.

На Луганщині протягом 12 травня окупаційна армія РФ продовжувала атаки по лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Штурми тривали в районах населених пунктів Синьківка, поблизу Петропавлівки, біля Іванівки, Берестового, Стельмахівки, поблизу Андріївки, біля Новоєгорівки та Макіївки, біля Невського та Тернів і Новосадового, в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

За інформацією Генштабу, ворог проводив безуспішні атаки на північний схід від Бахмута в районі Верхньокам'янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки.

При цьому аналітики заявляють про просування окупаційної армії РФ в районі Часового Яру протягом 12 травня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська начебто просунулися на захід від Іванівського, причому один блогер стверджував, що війська РФ просунулися до 3 км завширшки та до 750 метрів углиб у лісовій зоні поблизу населеного пункту.

Інші російські блогер розповідав, що війська РФ нібито повністю захопили заповідник Ступки-Голубовського-2.

Російська окупаційна армія відновила штурми в Кліщіївці.

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Григорівки, біля Іванівського, біля мікрорайонів Новий і Канал, поблизу Кліщіївки та Андріївки, біля Нью-Йорка.

Також повідомляється про просування армії РФ протягом 12 травня в районі Авдіївки.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська підійшли до околиць Новоолександрівки на північний захід від Авдіївки.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ також просувалися на захід від Очеретиного.

Війська РФ продовжували наступальні дії на північний захід від Авдіївки в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокіла, Євгенівки, Соловйового, Новопокровського, Семенівки, Новоселівки Першої та Бердичів; на захід від Авдіївки біля Уманського, Яснобродівки та Нетайлового.

Повідомляється, що війська РФ просунулися на захід від міста Донецька на тлі продовження наземних атак на захід і південний захід від міста Донецька 12 травня.

Продовжувались атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки, на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Солодкого, Парасковіївки; і на північний схід від Вугледара біля Водяного.

12 травня на ділянці адмінкордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Позиційний бій тривав на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайрського.

Також зазначається, що 12 травня війська РФ просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що підрозділи російської 7-ї повітряно-десантної (ВДВ) дивізії просувалися на захід від Лугівського (на північний схід від Роботиного) та на захід і південний захід від Новопроківки (на північний схід від Роботиного), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цих тверджень

Також тривали позиційні бої поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Новоданилівки (на північ від Роботиного).

За повідомленнями, 12 травня війська РФ просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Українські військові повідомили, що ЗСУ відбили російські штурми поблизу Кринок.