Авіація ЗСУ завдала ударів по 15 районах зосередження підрозділів російської армії
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація ЗСУ завдала ударів по 15 районах зосередження підрозділів російської армії

Генштаб ЗСУ
Літак
Read in English

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 15 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області,

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 12.05.2024 щодо російського вторгнення Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 15 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Григорівка, Новий, Андріївка та південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 30 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбли чотири атаки окупантів у районі населеного пункту Красногорівка.

На Времівському напрямку наші захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління БпЛА та 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 91 атаку армії РФ на фронті протягом доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 15 танків та 55 артсистем
Генштаб ЗСУ
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 28 атак армії РФ за добу на Бахмутському напрямку
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?