Авіація ЗСУ завдала ударів по 15 районах зосередження підрозділів російської армії

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 15 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області,

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 12.05.2024 щодо російського вторгнення Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 15 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Григорівка, Новий, Андріївка та південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 30 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбли чотири атаки окупантів у районі населеного пункту Красногорівка.

На Времівському напрямку наші захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління БпЛА та 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.