ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 15 танків та 55 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 15 танків та 55 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 475 300 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1320 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7449 (+15) од.;

  • бойових броньованих машин — 14353 (+40) од.;

  • артилерійських систем — 12442 (+55) од.;

  • РСЗВ — 1064 (+2) од.;

  • засоби ППО — 796 (+1) од.;

  • літаків — 349 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9868 (+42) од.;

  • крилаті ракети — 2193 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16755 (+64) од.;

  • спеціальна техніка — 2040 (+9) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу противника.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

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