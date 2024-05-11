ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 15 танків та 55 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 475 300 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1320 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7449 (+15) од.;
бойових броньованих машин — 14353 (+40) од.;
артилерійських систем — 12442 (+55) од.;
РСЗВ — 1064 (+2) од.;
засоби ППО — 796 (+1) од.;
літаків — 349 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9868 (+42) од.;
крилаті ракети — 2193 (+1) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 16755 (+64) од.;
спеціальна техніка — 2040 (+9) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу противника.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
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