ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 15 танков и 55 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 15 танков и 55 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 475300 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1320 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7449 (+15) ед;

  • боевых бронированных машин — 14353 (+40) ед;

  • артиллерийских систем — 12442 (+55) ед;

  • РСЗО — 1064 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 796 (+1) ед;

  • самолетов — 349 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9868 (+42) ед;

  • крылатые ракеты — 2193 (+1) ед;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16755 (+64) ед;

  • специальная техника — 2040 (+9) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 составу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

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