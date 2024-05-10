Ситуация в Харьковской области. В Генштабе ВСУ доложили о боях и контрударных мерах

На вечер 10 мая в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.
Ситуация в Харьковской области
Генштаб ВСУ сообщил, что по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры.
Российские оккупанты используют пехоту и технику.
Сообщается, что Силы обороны действуют на подготовленных оборонных рубежах.
Осуществляется огненное поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в украинскую оборону.
Также будут реализованы решения по усилению украинских боевых подразделений.
РФ хотела прорвать оборону в Харьковской области
Ранее 10 мая Минобороны Украины сообщило, что в течение суток на Волчанском направлении враг наносил авиаудары управляемыми авиационными бомбами (КАБ).
Приблизительно в 5 утра россияне попытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.
Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.
Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.
Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что на Харьковское направление направляют дополнительные силы.
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