Ситуация в Харьковской области. В Генштабе ВСУ доложили о боях и контрударных мерах
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация в Харьковской области. В Генштабе ВСУ доложили о боях и контрударных мерах

Генштаб ВСУ
ВСУ
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На вечер 10 мая в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.

Ситуация в Харьковской области

Генштаб ВСУ сообщил, что по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры.

Российские оккупанты используют пехоту и технику.

Также, продолжаются бои за населенные пункты в пограничных, которые находились фактически в серой зоне — Стрелечья, Пильное и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово.

Сообщается, что Силы обороны действуют на подготовленных оборонных рубежах.

Осуществляется огненное поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в украинскую оборону.

Также будут реализованы решения по усилению украинских боевых подразделений.

РФ хотела прорвать оборону в Харьковской области

Ранее 10 мая Минобороны Украины сообщило, что в течение суток на Волчанском направлении враг наносил авиаудары управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

С началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии.

Приблизительно в 5 утра россияне попытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что на Харьковское направление направляют дополнительные силы.

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