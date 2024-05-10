Ситуація на Харківщині. У Генштабі ЗСУ доповіли про бої та контрударні заходи

Станом на вечір 10 травня у Харківській області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території України.

Ситуація на Харківщині

Генштаб ЗСУ повідомив, що в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи.

Російські окупанти застосовують піхоту та техніку.

Також, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні — Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве. Поширити

Повідомляється, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.

Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в українську оборону.

Також будуть реалізовані рішення на посилення українських бойових підрозділів.

РФ хотіла прорвати оборону на Харківщині

Раніше 10 травня Міноборони України повідомило, що протягом доби на Вовчанському напрямку ворог завдавав авіаудари керованими авіаційними бомбами (КАБ).

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Поширити

Приблизно о 5 ранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.