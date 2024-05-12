Авиация ВСУ нанесла удары по 15 районам сосредоточения подразделений российской армии

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 15 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области,

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 12.05.2024 по российскому вторжению Генеральным штабом ВСУ.

За сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Всего враг нанес 6 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В приграничных районах Черниговской и Сумской областей противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Харьковском направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Лукьянцы, Глубокое, Волчанск, Бугроватка Харьковской области. Нанес авиационнык удары в районах населенных пунктов Гранов, Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаревка, Томаховка, Юрченково, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины отразили 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 15 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

На Краматорском направлении наши воины отразили 16 атак в районах населенных пунктов Григоровка, Новый, Андреевка и южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбили 30 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Воздвиженка, Волче, Новоселовка Первая Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Красногоровка, где враг при поддержке авиации 4 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении наши защитники отразили 16 атак в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Красное и Зеленая Роща Запорожской области.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Работиного Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Львове Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Ольговка, Львово, Крынки Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления БпЛА и 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.