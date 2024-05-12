Британський аналітик назвав умови для контрнаступу ЗСУ у 2025 році
Категорія
Україна
Дата публікації

Британський аналітик назвав умови для контрнаступу ЗСУ у 2025 році

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Еспресо

За словами полковника армії Великої Британії у відставці Глена Гранта, протягом цього року українським військовим необхідно буде стримувати наступ окупаційної армії РФ та вже у наступному році розпочати власний контрнаступ. 

За яких умов ЗСУ зможуть провести контрнаступ у 2025 році

Грант підкреслив, що російські окупанти та кремлівська пропаганда вже озвучила власні безглузді погрози у разі отримання Україною винищувачів F-16 від західних партнерів.

Вони це порівняли навіть із перспективою застосування чи використання ядерної зброї. Тобто це для них значно серйозніше, і вони цього бояться. Яка різниця який у кого план. У пріоритеті був і залишається український план. Йдеться не про Лондон, Берлін чи будь-кого іншого. Йдеться про Україну, — зазначає військовий аналітик.

На його думку, поява F-16 в українських військових дозволить домогтись перелому у війні і допоможе ЗСУ перемогти.

Які проблеми залишаються в України із підготовкою до наступу у 2025 році

І все ж ми повинні бути дуже обережними, коли говоримо про контрнаступ. Щоб провести ефективний контрнаступ, у вас має бути надлишок ресурсів. Це означає, що у вас має бути більше ресурсів, ніж у противника, і що у вас мають бути підготовлені люди. А ми досі не дійшли до того, щоб сказати, що українські бійці пройшли належний для контратаки вишкіл, — пояснює Грант.

Він підкреслив, що аби мати достатню кількість підготовленного особового складу для проведення контрнаступу у 2025 році Україна вже зараз має розпочати масштабну мобілізацію.

Очевидно, що існують плани дій у випадку нападу Росії на країну НАТО. Ці плани реалізуються, і зараз, наприклад, у країнах Балтії та Фінляндії проходять інтенсивні навчання, аби бути готовими у разі якщо Росія продовжить наступати, — зазначає британський військовий.

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