За словами полковника армії Великої Британії у відставці Глена Гранта, протягом цього року українським військовим необхідно буде стримувати наступ окупаційної армії РФ та вже у наступному році розпочати власний контрнаступ.
За яких умов ЗСУ зможуть провести контрнаступ у 2025 році
Грант підкреслив, що російські окупанти та кремлівська пропаганда вже озвучила власні безглузді погрози у разі отримання Україною винищувачів F-16 від західних партнерів.
На його думку, поява F-16 в українських військових дозволить домогтись перелому у війні і допоможе ЗСУ перемогти.
Які проблеми залишаються в України із підготовкою до наступу у 2025 році
Він підкреслив, що аби мати достатню кількість підготовленного особового складу для проведення контрнаступу у 2025 році Україна вже зараз має розпочати масштабну мобілізацію.
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