И все же мы должны быть очень осторожны, когда говорим о контрнаступлении. Чтобы провести эффективное контрнаступление, у вас должен быть избыток ресурсов. Это означает, что у вас должно быть больше ресурсов, чем у противника и что у вас должны быть подготовлены люди. А мы до сих пор не дошли до того, чтобы сказать, что украинские бойцы прошли положенную для контратаки обучение, — объясняет Грант.