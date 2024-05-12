По словам полковника армии Великобритании в отставке Глена Гранта, в течение этого года украинским военным необходимо будет сдерживать наступление оккупационной армии РФ и уже в следующем году начать собственное контрнаступление.
При каких условиях ВСУ смогут провести контрнаступление в 2025 году
Грант подчеркнул, что российские оккупанты и кремлевская пропаганда уже озвучила собственные бессмысленные угрозы в случае получения Украиной истребителей F-16 от западных партнеров.
По его мнению, появление F-16 у украинских военных позволит добиться перелома в войне и поможет ВСУ победить.
Какие проблемы остаются у Украины с подготовкой к наступлению в 2025 году
Он подчеркнул, что чтобы иметь достаточное количество подготовленного личного состава для проведения контрнаступления в 2025 году, Украина уже сейчас должна начать масштабную мобилизацию.
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