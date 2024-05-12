Британский аналитик назвал условия для контрнаступления ВСУ в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

Британский аналитик назвал условия для контрнаступления ВСУ в 2025 году

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Эспрессо

По словам полковника армии Великобритании в отставке Глена Гранта, в течение этого года украинским военным необходимо будет сдерживать наступление оккупационной армии РФ и уже в следующем году начать собственное контрнаступление.

При каких условиях ВСУ смогут провести контрнаступление в 2025 году

Грант подчеркнул, что российские оккупанты и кремлевская пропаганда уже озвучила собственные бессмысленные угрозы в случае получения Украиной истребителей F-16 от западных партнеров.

Они это сравнили даже с перспективой применения или использования ядерного оружия. То есть это для них гораздо серьезнее, и они этого боятся. Какая разница какой у кого план? В приоритете был и остается украинский план. Речь идет не о Лондоне, Берлине или любом другом. Речь идет об Украине, — отмечает военный аналитик.

По его мнению, появление F-16 у украинских военных позволит добиться перелома в войне и поможет ВСУ победить.

Какие проблемы остаются у Украины с подготовкой к наступлению в 2025 году

И все же мы должны быть очень осторожны, когда говорим о контрнаступлении. Чтобы провести эффективное контрнаступление, у вас должен быть избыток ресурсов. Это означает, что у вас должно быть больше ресурсов, чем у противника и что у вас должны быть подготовлены люди. А мы до сих пор не дошли до того, чтобы сказать, что украинские бойцы прошли положенную для контратаки обучение, — объясняет Грант.

Он подчеркнул, что чтобы иметь достаточное количество подготовленного личного состава для проведения контрнаступления в 2025 году, Украина уже сейчас должна начать масштабную мобилизацию.

Очевидно, что есть планы действий в случае нападения России на страну НАТО. Эти планы реализуются, и сейчас, например, в странах Балтии и Финляндии проходят интенсивные учения, чтобы быть готовыми, если Россия продолжит наступать, — отмечает британский военный.

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