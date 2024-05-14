Між ЗСУ та армією РФ відбулося 73 бойових зіткнення з початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Між ЗСУ та армією РФ відбулося 73 бойових зіткнення з початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Майже на всіх ділянках фронту тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 13.00 14.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

З початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки — 32 одиниці.

З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення.

  • На Харківському напрямку ворог здійснив 8 атак на напрямках Глибоке — Слобожанське, Шебекіно (рф) — Вовчанськ, Борисівка — Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.

  • На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося 6 бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.

  • На Лиманському напрямку зафіксовано 1 бойове зіткнення неподалік Іванівки.

  • На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до 8. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут — Новий, Бахмут — Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка — Біла Гора. Окрім того ворог завдав 2 авіаційних ударів.

  • На Покровському напрямку загарбники найбільш активні — з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі задіювали для ударів бойову авіацію — біля Воздвиженки та Євгенівки.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 6 атак противника. Ворог діяв на напрямках Марʼїнка — Георгієвка та Славне — Новомихайлівка.

  • На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.

  • Придніпровській напрямок — загарбники 3 рази атакували поблизу Кринок. Ворог зазнав втрат. Загарбники з артилерії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.

  • На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було збито ворожий Су-25.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація ЗСУ завдала ударів по 15 районах зосередження підрозділів російської армії
Генштаб ЗСУ
Літак
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували понад 1700 військових армії РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Протягом доби ЗСУ ліквідували понад 1400 військових армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?