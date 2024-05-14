Між ЗСУ та армією РФ відбулося 73 бойових зіткнення з початку доби

Оперативна інформація станом на 13.00 14.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

З початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки — 32 одиниці.

З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення.

На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до 8. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут — Новий, Бахмут — Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка — Біла Гора. Окрім того ворог завдав 2 авіаційних ударів.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося 6 бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.

На Харківському напрямку ворог здійснив 8 атак на напрямках Глибоке — Слобожанське, Шебекіно (рф) — Вовчанськ, Борисівка — Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.

На Покровському напрямку загарбники найбільш активні — з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі задіювали для ударів бойову авіацію — біля Воздвиженки та Євгенівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 6 атак противника. Ворог діяв на напрямках Марʼїнка — Георгієвка та Славне — Новомихайлівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.

Придніпровській напрямок — загарбники 3 рази атакували поблизу Кринок. Ворог зазнав втрат. Загарбники з артилерії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.