Бої на Харківщині. ЗСУ за добу знищили близько 120 солдатів РФ та 23 одиниці техніки

Високою інтенсивність бойових дій залишається і на Покровському напрямку. Противник продовжує завдавати авіаударів, зокрема в районах Уманського, Новоселівки Першої та Желанного. Бойову авіацію задіював 16 разів. Застосовує також КАБи. Загалом, сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак окупантів на позиції українських оборонців. Найбільше — в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Соловйового, — зазначає Генштаб.