Бої на Харківщині. ЗСУ за добу знищили близько 120 солдатів РФ та 23 одиниці техніки

Загалом за минулу добу на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14.
Що відомо про ситуацію на Харківському напрямку
Як зазначає Генштаб, на Харківському напрямку бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне.
Втрати окупантів протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців ЗС РФ та 23 одиниці озброєння та військової техніки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та Мясожарівки.
На Сіверському напрямку російські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Роздолівки.
На Краматорському напрямку противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла — до 21.
Що відомо про втрати армії РФ станом на 14 травня
Загальні ворожі втрати від початку масштабної війни складають:
особового складу — близько 485430 (+1400) осіб
танків — 7496 (+11) од,
бойових броньованих машин — 14460 (+43) од,
артилерійських систем — 12515 (+28) од,
РСЗВ — 1070 (+0) од,
засоби ППО — 798 (+1) од,
літаків — 351 (+1) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9985 (+49),
крилаті ракети — 2197 (+0),
кораблі /катери — 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 16907 (+29) од,
спеціальна техніка — 2054 (+6
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