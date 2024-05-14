Бої на Харківщині. ЗСУ за добу знищили близько 120 солдатів РФ та 23 одиниці техніки
Категорія
Україна
Дата публікації

Бої на Харківщині. ЗСУ за добу знищили близько 120 солдатів РФ та 23 одиниці техніки

Генштаб ЗСУ
зсу

Загалом за минулу добу на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14.

Що відомо про ситуацію на Харківському напрямку

Як зазначає Генштаб, на Харківському напрямку бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне.

Втрати окупантів протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців ЗС РФ та 23 одиниці озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та Мясожарівки.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Роздолівки. 

На Краматорському напрямку противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла — до 21.

Високою інтенсивність бойових дій залишається і на Покровському напрямку. Противник продовжує завдавати авіаударів, зокрема в районах Уманського, Новоселівки Першої та Желанного. Бойову авіацію задіював 16 разів. Застосовує також КАБи. Загалом, сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак окупантів на позиції українських оборонців. Найбільше — в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Соловйового, — зазначає Генштаб.

Що відомо про втрати армії РФ станом на 14 травня

Загальні ворожі втрати від початку масштабної війни складають:

  • особового складу  — близько 485430 (+1400) осіб 

  • танків  — 7496 (+11) од,

  • бойових броньованих машин — 14460 (+43) од,

  • артилерійських систем —  12515 (+28) од,

  • РСЗВ — 1070 (+0) од,

  • засоби ППО  — 798 (+1) од,

  • літаків — 351 (+1) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9985 (+49),

  • крилаті ракети  — 2197 (+0),

  • кораблі /катери — 26 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16907 (+29) од,

  • спеціальна техніка — 2054 (+6

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Протягом доби ЗСУ ліквідували понад 1400 військових армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Між ЗСУ та армією РФ відбулося 73 бойових зіткнення з початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ЗСУ спростували заяви про прорив армії РФ до Вовчанська
Військовий ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?