Піхотні групи армії РФ намагаються закріпитися у частині Вовчанська — Міноборони

Російські піхотні групи зайшли до Вовчанська Харківської області. Окупанти намагаються залишитися у північній частині міста, бої ЗСУ з армією РФ тривають.
Російські військові маленькими піхотними групами “прориваються” до Вовчанська
Окупанти хочуть закріпитися хоча б у північній частині міста.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
За його словами, українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів. Зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.
Як зазначив речник Міноборони, сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський знаходиться в бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.
Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв'язати наші сили. Дійсно завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж.
Ситуація у Харківській області
У ніч на 10 травня росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області. Вони спробували прорвати оборону ЗСУ у районі Вовчанська.
Сьогодні у мережі з'явилася інформація, що російські війська зайшли у Вовчанськ. У Генштабі повідомили, що станом на 11:30 15 травня противник активних дій не проводить, а намагається закріпитися та перегрупуватися.
У свою чергу, ЗСУ за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.
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