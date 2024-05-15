Піхотні групи армії РФ намагаються закріпитися у частині Вовчанська — Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Піхотні групи армії РФ намагаються закріпитися у частині Вовчанська — Міноборони

Вовчанськ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські піхотні групи зайшли до Вовчанська Харківської області. Окупанти намагаються залишитися у північній частині міста, бої ЗСУ з армією РФ тривають.

Російські військові маленькими піхотними групами “прориваються” до Вовчанська

Окупанти хочуть закріпитися хоча б у північній частині міста.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання — знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися.

Дмитро Лазуткін

Дмитро Лазуткін

Речник Міноборони України

За його словами, українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів. Зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.

Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли.

Як зазначив речник Міноборони, сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський знаходиться в бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.

Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв'язати наші сили. Дійсно завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж.

Ситуація у Харківській області

У ніч на 10 травня росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області. Вони спробували прорвати оборону ЗСУ у районі Вовчанська.

Зараз на вказаному напрямку тривають бої. Окупантам вдалося зайняти декілька населених пунктів.

Сьогодні у мережі з'явилася інформація, що російські війська зайшли у Вовчанськ. У Генштабі повідомили, що станом на 11:30 15 травня противник активних дій не проводить, а намагається закріпитися та перегрупуватися.

У свою чергу, ЗСУ за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.

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