Через новий наступ на Харківщині Вовчанськ залишили майже 6 тис місцевих жителів. Окупаційна армія РФ продовжує руйнувати місто важкими авіабомбами, артилерією та мінометами.

Що жителі Вовчанська кажуть про ситуацію в умовах евакуації та нового наступу армії РФ

У матеріалі видання зазначається, що хвиля біженців з Вовчанська і прилеглих населених пунктів нагадує перші дні вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

Однак за словами евакуйованих, новий наступ російських окупантів ще гірший за попереднє вторгнення у лютому 2022 року.

Протягом кількох днів на Вовчанськ і сусідні прикордонні міста з літаків неодноразово скидалися російські фугасні бомби вагою по півтонни кожна. Постійно чути звуки артилерійських обстрілів. Чути, як над головою дзижчать безпілотники-камікадзе, що врізаються в автомобілі. Так багато всього горить — ліс, машини, житлові будинки, — що від сильного диму важко дихати, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Зазначається, що протягом трьох днів запеклих боїв Вовчанськ покинули майже всі місцеві жителі.

Якщо до війни у місті проживало близько 17 тис осіб, то наразі там залишається всього кілька сотень жителів.

Погоджуються на евакуацію навіть літні люди, які раніше категорично відмовлялись покидати власні домівки.

Ви думаєте, їм потрібні ці села? Там нічого не залишилося. Вони збираються йти далі. Вони просто зачищають нас, щоб ми не заважали їм у їхніх подальших планах, — зазначає 73-річна Валентина Іллєнко. Поширити

Наразі окупаційна армія РФ дісталась північних околиць міста.

Українські військові зазначають, що для відбиття ворожих атак спрямували підкріплення у місто.

Багато евакуйованих кажуть, що побоюються, що Росія може зробити другу спробу дістатися до міста Харків — другого за величиною в Україні.

У міру просування окупантів ризик того, що Харків знову опиниться в зоні досяжності російської артилерії, зростає.

Ворог наступає на нас із півночі і намагається просунутися далі на наші території. Росіяни намагаються зайняти місто Вовчанськ і взяти його під свій контроль, але наші військові поки що стримують їх там, і бої точаться абсолютно по всіх напрямках, — підкреслює керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Поширити

У США занепокоєні просуванням окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині, однак поки не вбачають ризику значних територіальних втрат з боку України.

У Білому домі вважають, що наступ злочинної армії РФ спровокований усвідомленням того, що Україна швидко переозброюється і Кремль прагне просунутись якомога далі до отримання Києвом ключових озброєнь від США.

Як зараз виглядає Вовчанськ

Аналітики порталу DeepState оприлюднили відео того, як наразі виглядає місто, яке російські військові злочинці атакують артилерією, безпілотниками, мінометами та важкими керованими авіабомбами.