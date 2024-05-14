Из-за нового наступления на Харьковщине Волчанск покинули почти 6 тыс. местных жителей. Оккупационная армия РФ продолжает разрушать город тяжелыми авиабомбами, артиллерией и минометами.
Что жители Волчанская говорят о ситуации в условиях эвакуации и нового наступления армии РФ
В материале издания отмечается, что волна беженцев из Волчанска и близлежащих населенных пунктов напоминает первые дни вторжения оккупационной армии РФ в Украину.
Однако по словам эвакуированных, новое наступление российских окупантов еще хуже предыдущего вторжения в феврале 2022 года.
Отмечается, что в течение трех дней упорных боев Волчанск покинули почти все местные жители.
Если до войны в городе проживало около 17 тыс. человек, то в настоящее время там остается всего несколько сотен жителей.
Соглашаются на эвакуацию даже пожилые люди, ранее категорически отказывавшиеся покидать собственные дома.
В настоящее время оккупационная армия РФ добралась до северных окраин города.
Украинские военные отмечают, что для отражения вражеских атак направили подкрепление в город.
Многие эвакуированные говорят, что опасаются, что Россия может сделать вторую попытку добраться до города Харькова — второго по величине в Украине.
По мере продвижения окупантов риск того, что Харьков снова окажется в зоне досягаемости российской артиллерии, растет.
В США обеспокоены продвижением оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковщины, однако пока не видят риска значительных территориальных потерь со стороны Украины.
В Белом доме считают, что наступление преступной армии РФ спровоцировано осознанием того, что Украина быстро перевооружается и Кремль стремится продвинуться как можно дальше к получению Киевом ключевых вооружений от США.
Как сейчас выглядит Волчанск
Аналитики портала DeepState обнародовали видео того, как выглядит город, который российские военные преступники атакуют артиллерией, беспилотниками, минометами и тяжелыми управляемыми авиабомбами.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-