Из-за нового наступления на Харьковщине Волчанск покинули почти 6 тыс. местных жителей. Оккупационная армия РФ продолжает разрушать город тяжелыми авиабомбами, артиллерией и минометами.

Что жители Волчанская говорят о ситуации в условиях эвакуации и нового наступления армии РФ

В материале издания отмечается, что волна беженцев из Волчанска и близлежащих населенных пунктов напоминает первые дни вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

Однако по словам эвакуированных, новое наступление российских окупантов еще хуже предыдущего вторжения в феврале 2022 года.

В течение нескольких дней на Волчанск и соседние приграничные города с самолетов неоднократно сбрасывались российские фугасные бомбы весом по полтонны каждая. Постоянно слышны звуки артиллерийских обстрелов. Слышно, как над головой жужжат врезающиеся в автомобили беспилотники-камикадзе. Так много всего горит — лес, машины, жилые дома — от сильного дыма трудно дышать, — подчеркивается в материале. Поделиться

Отмечается, что в течение трех дней упорных боев Волчанск покинули почти все местные жители.

Если до войны в городе проживало около 17 тыс. человек, то в настоящее время там остается всего несколько сотен жителей.

Соглашаются на эвакуацию даже пожилые люди, ранее категорически отказывавшиеся покидать собственные дома.

Вы думаете, им нужны эти деревни? Там ничего не осталось. Они собираются идти дальше. Они просто зачищают нас, чтобы мы не мешали им в их дальнейших планах, отмечает 73-летняя Валентина Ильенко. Поделиться

В настоящее время оккупационная армия РФ добралась до северных окраин города.

Украинские военные отмечают, что для отражения вражеских атак направили подкрепление в город.

Многие эвакуированные говорят, что опасаются, что Россия может сделать вторую попытку добраться до города Харькова — второго по величине в Украине.

По мере продвижения окупантов риск того, что Харьков снова окажется в зоне досягаемости российской артиллерии, растет.

Враг наступает на нас с севера и пытается продвинуться дальше на наши территории. Россияне пытаются занять город Волчанск и взять его под свой контроль, но наши военные пока сдерживают их там, и бои ведутся абсолютно по всем направлениям, — подчеркивает руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Поделиться

В США обеспокоены продвижением оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковщины, однако пока не видят риска значительных территориальных потерь со стороны Украины.

В Белом доме считают, что наступление преступной армии РФ спровоцировано осознанием того, что Украина быстро перевооружается и Кремль стремится продвинуться как можно дальше к получению Киевом ключевых вооружений от США.

Как сейчас выглядит Волчанск

Аналитики портала DeepState обнародовали видео того, как выглядит город, который российские военные преступники атакуют артиллерией, беспилотниками, минометами и тяжелыми управляемыми авиабомбами.