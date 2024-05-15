Пехотные группы армии РФ пытаются закрепиться в части Волчанска — Минобороны

Российские пехотные группы зашли в Волчанск Харьковской области. Оккупанты пытаются остаться в северной части города, бои ВСУ с армией РФ продолжаются.

Российские военные маленькими пехотными группами "прорываются" к Волчанску

Оккупанты хотят закрепиться хотя бы в северной части города.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Если говорить о ситуации в Волчанске, то враг пытается закрепиться на северной части города, небольшими пехотными группами пытается зайти. Наша задача — уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил и закрепиться. Дмитрий Лазуткин Спикер Минобороны Украины

По его словам, украинские военные благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против оккупантов. В частности, когда враг на технике подвозит пехоту.

Подтянуты резервы. Действительно очень эффективные боеспособные подразделения сейчас возле Волчанска и держат это направление. Но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли. Поделиться

Как отметил спикер Минобороны, сегодня главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации президенту Владимиру Зеленскому. Сырский находится в боевых бригадах, направлением сейчас руководит бригадный генерал Михаил Драпатый.

Поэтому идет боевая работа. Понятно, что ситуация непростая, что напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы. Действительно задача наша уничтожить оккупанта. И это делается в большом количестве. оккупанты гибнут на подходах к Волчанску, его окрестностям и в самом городе тоже.

Ситуация в Харьковской области

В ночь на 10 мая россияне пошли в наступление на севере Харьковской области. Они попытались прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска.

Сейчас на указанном направлении продолжаются бои. Оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов. Поделиться

Сегодня в сети появилась информация, что российские войска вошли в Волчанск. В Генштабе сообщили, что по состоянию на 11.30 15 мая противник активных действий не проводит, а пытается закрепиться и перегруппироваться.