ЗСУ частково витіснили російську армію з Вовчанська на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ частково витіснили російську армію з Вовчанська на Харківщині

Генштаб ЗСУ
зсу

Сили оборони України частково витіснили російських окупантів із Вовчанська. Наразі тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.

Генштаб ЗСУ оновив дані про Харківщину

Повідомляється, що на Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення.

Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.

Водночас зазначається, що Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів у районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.

Дані щодо втрат противника уточнюються.

Ситуація у Харківській області

У ніч на 10 травня росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області. Вони спробували прорвати оборону ЗСУ у районі Вовчанська.

Зараз на вказаному напрямку тривають бої. Окупантам вдалося зайняти декілька населених пунктів.

Сьогодні у мережі з'явилася інформація, що російські війська зайшли у Вовчанськ. У Генштабі повідомили, що станом на 11:30 15 травня противник активних дій не проводить, а намагається закріпитися та перегрупуватися.

У свою чергу, ЗСУ за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ЗСУ спростували заяви про прорив армії РФ до Вовчанська
Військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відійшли на вигідніші позиції в районі Вовчанська на Харківщині
Генштаб ЗСУ
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Піхотні групи армії РФ намагаються закріпитися у частині Вовчанська — Міноборони
Вовчанськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?