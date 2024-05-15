ЗСУ частково витіснили російську армію з Вовчанська на Харківщині

Сили оборони України частково витіснили російських окупантів із Вовчанська. Наразі тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.

Генштаб ЗСУ оновив дані про Харківщину

Повідомляється, що на Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення.

Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.

Водночас зазначається, що Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів у районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.

Дані щодо втрат противника уточнюються.

Ситуація у Харківській області

У ніч на 10 травня росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області. Вони спробували прорвати оборону ЗСУ у районі Вовчанська.

Зараз на вказаному напрямку тривають бої. Окупантам вдалося зайняти декілька населених пунктів. Поширити

Сьогодні у мережі з'явилася інформація, що російські війська зайшли у Вовчанськ. У Генштабі повідомили, що станом на 11:30 15 травня противник активних дій не проводить, а намагається закріпитися та перегрупуватися.