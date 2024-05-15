ЗСУ частково витіснили російську армію з Вовчанська на Харківщині

Сили оборони України частково витіснили російських окупантів із Вовчанська. Наразі тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.
Генштаб ЗСУ оновив дані про Харківщину
Повідомляється, що на Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення.
Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.
Водночас зазначається, що Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів у районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.
Дані щодо втрат противника уточнюються.
Ситуація у Харківській області
У ніч на 10 травня росіяни пішли у наступ на півночі Харківської області. Вони спробували прорвати оборону ЗСУ у районі Вовчанська.
Сьогодні у мережі з'явилася інформація, що російські війська зайшли у Вовчанськ. У Генштабі повідомили, що станом на 11:30 15 травня противник активних дій не проводить, а намагається закріпитися та перегрупуватися.
У свою чергу, ЗСУ за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.
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