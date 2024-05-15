ВСУ частично вытеснили российскую армию из Волчанска на Харьковщине

Силы обороны Украины частично вытеснили российских окупантов из Волчанска. В настоящее время продолжаются оборонные действия в северных и северо-западных окрестностях города.

Генштаб ВСУ обновил данные о Харьковской области

Сообщается, что на Харьковском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения.

Противник пытается атаковать в направлении Липцев. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

В то же время отмечается, что Силы обороны отразили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонные действия в северных и северо-западных окрестностях.

Данные по поводу потерь противника уточняются.

Ситуация в Харьковской области

В ночь на 10 мая россияне пошли в наступление на севере Харьковской области. Они попытались прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска.

Сейчас на указанном направлении продолжаются бои. Оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов. Поделиться

Сегодня в сети появилась информация, что российские войска вошли в Волчанск. В Генштабе сообщили, что по состоянию на 11.30 15 мая противник активных действий не проводит, а пытается закрепиться и перегруппироваться.