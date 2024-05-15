ВСУ частично вытеснили российскую армию из Волчанска на Харьковщине

Силы обороны Украины частично вытеснили российских окупантов из Волчанска. В настоящее время продолжаются оборонные действия в северных и северо-западных окрестностях города.
Генштаб ВСУ обновил данные о Харьковской области
Сообщается, что на Харьковском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения.
Противник пытается атаковать в направлении Липцев. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.
В то же время отмечается, что Силы обороны отразили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонные действия в северных и северо-западных окрестностях.
Данные по поводу потерь противника уточняются.
Ситуация в Харьковской области
В ночь на 10 мая россияне пошли в наступление на севере Харьковской области. Они попытались прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска.
Сегодня в сети появилась информация, что российские войска вошли в Волчанск. В Генштабе сообщили, что по состоянию на 11.30 15 мая противник активных действий не проводит, а пытается закрепиться и перегруппироваться.
В свою очередь, ВСУ с помощью средств разведки осуществляется выявление отдельных групп противника, места развертывания его артиллерийских средств и наносится огневое поражение с целью недопущения накопления врагом сил и средств в северной части города Волчанск.
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