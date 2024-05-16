Війська РФ завдали ударів касетними боєприпасами по Харківщині. Є постраждалі

У Харківській області російські окупанти варварськи обстріляли касетними боєприпасами Вовчанську громаду, поранивши п'ятьох людей, серед яких двоє медиків, двоє водіїв та голова Вовчанської міської військової адміністрації.

Що відомо про обстріл Вовчанської громади

У Харківській області російські окупанти варварськи обстріляли касетними боєприпасами Вовчанську громаду, постраждали п'ять людей, серед яких двоє медиків, двоє водіїв та голова Вовчанської МВА, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти варварськи завдали ударів по касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби, — вказав Синєгубов у Telegram. Поширити

Пʼятеро людей постраждали — двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації, — повідомив голова ОВА. Поширити

Армія РФ розстріляла полоненого цивільного у Вовчанську

У Вовчанську армія РФ бере цивільних у полон, відомо про перші розстріли мирних жителів окупантами.

У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, до сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація — Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами.

На сьогодні, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитися в місті, не дозволяли місцевим жителям евакуюватися: людей почали викрадати і зганяти в підвали. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими, — сказав голова МВС Ігор Клименко. Поширити

Один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників — росіяни його вбили.

Слідчі Національної поліції України у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.