США мешают ВСУ останавливать продвижение армии РФ в Харьковской области — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

США мешают ВСУ останавливать продвижение армии РФ в Харьковской области — аналитики

ВСУ
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Источник:  ISW

Запрет американских властей наносить удары оружием по военным целям в России подрывает способность украинских воинов защищаться от наступательных операций солдат РФ в Харьковской области. К такому выводу пришла команда ISW.

У ВСУ нет возможности полноценно защищаться от россиян

Хельсинкская комиссия США официально обратила внимание на то, что Вашингтон обязан разрешить Украине наносить удары по военным объектам в приграничных районах России, особенно учитывая тот факт, что враг снова пытается захватить Харьковщину.

Штаты должны не только разрешить, но и поощрять украинские силы наносить удары по российским силам, которые ведут огонь и дислоцируются в приграничных районах России, — подчеркнули представители группы.

Кроме того, эксперты призвали Белый дом не забывать, что Украина сама должна решать, как вести эту войну.

Почему запрет США настолько критичен

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что ограничение Вашингтоном способности Украины бить по военным целям в России создали в приграничных районах России пристанище.

Именно оттуда вражеская авиация имеет возможность наносить удары авиабомбами и ракетами по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам, где российские войска и техника могут свободно скапливаться перед началом боевых действий.

Такая политика США серьезно подрывает способность Украины защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области, — отмечает команда ISW.

К слову, 15 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ смогли "отчасти стабилизировать" ситуацию в Харьковской области, где пытается наступать армия РФ.

Харьковщина — районы рядом с границей, город Волчанск — продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины, всем задействованным подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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